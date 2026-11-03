Acil kalp nakli listesindeki Elifsu 5 aydır hastanede: Eve gitmek istiyorum - Son Dakika
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Acil kalp nakli listesindeki Elifsu 5 aydır hastanede: Eve gitmek istiyorum

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Acil kalp nakli listesindeki Elifsu 5 aydır hastanede: Eve gitmek istiyorum
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Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yaklaşık 2 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören Elifsu Yüksel (11), hastalığının ilerlemesi üzerine 5 ay önce acil nakil sırasına alındı. Annesiyle hastane odasında kalan küçük kız, ailesini özlediğini anlatıp herkese organlarını bağışlama çağrısında bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yaklaşık 2 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören Elifsu Yüksel (11), rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle 5 ay önce acil kalp nakli sırasına alındı.

Hatice Gürbilek Yüksel ve Mustafa Yüksel çiftinin 3 çocuğundan Elifsu Yüksel'e 3,5 yıl önce dudak morarması ve ağır yorgunluk şikayeti ile götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Elifsu Yüksel, 2025 yılında kalp nakli sırasına alındı. Ailesi, Elifsu için sanal medyada organ bağışı çağrısı yaptı. Ancak uygun kalp bulunamadı. Elifsu Yüksel, 5 ay önce ise kalbindeki rahatsızlığın ilerlemesi nedeniyle acil kalp nakli sırasına alındı. 5 aydır Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ndeki odasında annesi Hatice Yüksel ile kalan Elifsu, kalp nakli olacağı günü bekliyor. Elifsu, hastanedeki sınıfta bir taraftan da eğitimini sürdürüyor.

KALBİNDEKİ RAHATSIZLIK İLERLEDİ, ACİL LİSTEYE ALINDI

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasında konuşan Elifsu Yüksel'in annesi Hatice Gürbilek Yüksel, "Elifsu'nun son durumu; akciğer basıncı biraz yüksek. Kalbindeki rahatsızlık biraz daha ilerlediği için acil listeye alınması gerektiğine karar verildi. O yüzden yaklaşık 5 aydır hastanede bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Hastane, servis, oda bizim için bir ev, bir okul, sevdiklerimizle olmamız gereken yer. Elifsu okulunu özlüyor, arkadaşlarını özlüyor. 'Ben ne zaman nakil olacağım ve sevdiklerime kavuşacağım' diye sürekli bu soruları bana soruyor. Ona ben güç vermeye çalışıyorum, o bana güç vermeye çalışıyor. Buradan gideceğimizi ona her seferinde anlatıyorum. Organ bağışı konusunda insanların doğru bildiği çok fazla yanlış var. Bence iyi araştırsınlar, iyi öğrensinler organ bağışının ne kadar önemli olduğu konusunda duyarlılığı biraz daha arttırmamız gerekiyor. Ne kadar büyük bir kitleye ulaşabilirsek bu çocukların buradaki geçirecekleri süreci en aza indirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten burası onlar için bir okul, bir ev, bir park, her şey. Evet, bu durumu idare etmeye çalışıyorlar ama çok da yoruluyorlar aslında" dedi.

ANNESİ: UMUTLA BEKLİYORUZ

Elifsu'nun en büyük hayalinin kardeşlerine kavuşmak olduğunu dile getiren Hatice Yüksel, "Sağlıklı bir şekilde koşup oynamasını çok istiyorum. 'Anne, ben ne zaman koşacağım, ben de parka gidip oynamak istiyorum' diyor. Onun buradan koşarak gittiğini görmek istiyorum. Onun yorulmadan, 'Anne, ben yoruluyorum' demeden koşmasını istiyorum. 5 ayda 6 tane nakil gerçekleşti burada. ve hepsine ayrı ayrı sevindik; çünkü hepsi burada bizim çocuğumuz. Onların sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüz. Bunun devamlılığını bekliyoruz. Burada çığlıkların atıldığına şahit oluyoruz. O sevinci diğer bekleyen çocuklarımızla birlikte yaşayıp o çığlıkları biz de atarız. Umutla bekliyoruz. Organ bağışı konusunda duyarlılığa ihtiyacımız var. Lütfen organlarınızı bağışlayın. Ben de organ bağışında bulundum. Organlarınızı bağışlayın, korkmayın. Çünkü sizin bağışlayacağınız organla bir başka hayatın devamı gelecek ki bu vesileyle aslında onlar da yaşamaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

ELİFSU: KARDEŞİMİ ÇOK ÖZLEDİM

Hastanedeki odasında konuşan Elifsu Yüksel ise "Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli bekliyorum. Kardeşimi özledim, çok özledim. Eve gitmek istiyorum. Kardeşimi çok özledim, ağabeyimi özledim, babamı özledim. Büyüyünce ressam, doktor ya da polis olmak istiyorum. Piyano çalmaktan hoşlanıyorum, resim yapmaktan, şarkı söylemekten. Bir an önce sağlığıma kavuşup evime gitmek istiyorum. Organ bağışı hayat kurtarır. Organlarınızı bağışlayın" dedi.

Kaynak: DHA
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