İtalya'dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu - Son Dakika
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İtalya'dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu taksiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

09.08.2024 18:06
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonu taksiye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan taksinin çarptığı 6 yayadan, ailesiyle İtalya'dan iznini geçirmek için kente gelen 45 yaşındaki Zehra Yolaçan'ın öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Ereğli'nin Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sedat Ç., idaresindeki hafriyat kamyonu, Emirhan Parlak yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yol kenarında yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız'a çarparak dere yatağına düştü.

İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelmişti! Memleketindeki ilk gününde kazaya kurban gitti

TATİLİNİN İLK GÜNÜNDE KAZAYA KURBAN GİTTİ

Kazada, taksi sürücüsü Emirhan Parlak, Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada dere yatağına düşerek ağır yaralanan Zehra Yolaçan, özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelmişti! Memleketindeki ilk gününde kazaya kurban gitti

Kazada hayatını kaybeden Zehra Yolaçan'ın İtalya'dan iznini geçirmek için ailesiyle birlikte memleketine geldiği vetatilinin ilk günü olduğu öğrenildi. Erdem Yolaçan'ın kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız'ın da İsviçre'den geldikleri öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde hafriyat kamyonunun arkadan taksiye çarpması ve yoldan çıkarak yayalara çarptıktan köprüden düşmesi yer alıyor.

İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelmişti! Memleketindeki ilk gününde kazaya kurban gitti
İtalya\'dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu
Kaynak: DHA

Zonguldak, İtalya, Kurban, Ereğli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çengelköylü: BU HARFİYAT KAMYONLARINA ACİL ŞERİT YASAĞI GELMELİ SAĞ ŞERİTLERİ KULLANMAYAN MESKUN MAHALLERDE 50 KM HIZ LİMİTİ ŞEHİR DIŞI YOLLARDA 80 KİLOMETRE HIZ LİMİTİ GETİRİLMELİ BU ACİL YAPILMASI GEREKLİ BURADAN SAYIN İÇİŞLERİ BAKANIMIZA SESLENİYORUM AĞIR TONAJLI ARAÇLARA HIZ LİMİTİNİ DEVREYE ALMANIZ GEREKLİ ŞEHİR İÇİNDEKIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN KAMYONLARIN SAYISINI UNUTTUM 113 1 Yanıtla
  • Sami Göksu: bütün faturayı kamyon tırlara kesmeyin haksızlık bu uzun karayolu taşımacılığında tır ve kamyonların 90 km hız yapma ve 4 saat sürüş izni vardır 45 dk mola mecburidir karayolu sağ şeridin ağır tonaj araçlara ayrılmış zorunlu hallerde orta şerit yada çift yönlü ayrılmış yolda sollama hakkı vardır bazı sengesiz bilinçsiz küçük araç sürücüleri sağ şeridi sürekli ihlal park vs ediyor 41 ton araç dahil kantar hakkı olan araç ışıklarda durduğun da yada sağ şerit engeli varsa kalkması belirli devire gelmesi 2 dk az fazlasıdır işikların 60 sn olduğuna göre bu tır devrini alamayacaktır ve ışıkta kalacaktır yorum yapar iken bu tır şöfor arkadaşlarıda kötülemeyin cani canavar sanmayın zira bu arkadaşlar kural tanır özverili olur siz kendinizi sorgulayın 6 62 Yanıtla
  • Ankara null: burasi banglades 28 8 Yanıtla
  • ferhat eser: orta doğudan manzaralar 21 2 Yanıtla

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