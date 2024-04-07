Haftanın tarihine bakış

Güncel

Emniyet Teşkilatı, 10 Nisan 1845'te kuruldu.

Osmanlı'da, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra, gerek başkent gerekse diğer illerde eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı yürütülmesi uygulaması sürdü.

Örgütlenme ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te İstanbul'da "Polis" adıyla teşkilat kuruldu.

Yeni kurulan teşkilatın görevleri, yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde belirtilerek, yabancı elçiliklere de yazıyla duyuruldu.

Belli başlı diğer olaylar şöyle:

8 Nisan

Milattan önce 563 - Budizm'in kurucusu Gautama Buddha doğdu.

1830- Avrupa ülkeleri, Osmanlı Devleti'nden, bağımsız Yunan Devleti'ni onaylamasını istedi.

1923 - Mustafa Kemal "9 Umde"yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında "Egemenlik ulusundur" gelmekteydi. İlkeler arasında "öğretimin birleştirilmesi" de bulunuyordu.

1924 - Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.

1956- Seyhan Barajı hizmete girdi.

1973- Modern sanatın devi, çağdaş resim sanatının en ünlü temsilcisi Pablo Picasso 91 yaşında Paris'te öldü.

1982- Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, Ermeni terör örgütü ASALA'nın saldırısında ağır yaralandı.

1985- Kadro dergisinin kurucularından yazar Vedat Nedim Tör, 88 yaşında vefat etti.

1997- 4 Nisan'da vefat eden MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in naaşı, cenaze töreninin ardından Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.

1999- Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Canpolat saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu, şoförü öldü, 7 kişi yaralandı.

2000- Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi Bakü'de yapıldı.

2004- Eski Sağlık Bakanı Doğan Baran, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde 75 yaşında vefat etti.

2005- 2 Nisan'da vefat eden Papa II Jean Paul, cenaze töreninin ardından defnedildi. Törende Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.

2006- Almanya'nın Kiel kentindeki profesyonel boks ünvan maçlarında, erkekler ağır sıklette Sinan Şamil Sam Brezilyalı, bayanlar hafif sıklette de Hülya Şahin İngiliz rakiplerini yenerek "Kıtalar Arası Şampiyon" nvanlarını aldı.

2010- Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezasını kaldıran düzenleme TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

2013- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıpti Katedrali çevresinde çıkan çatışmalarda, AA fotomuhabiri Muhammed eş-Şami ve Mısırlı muhabir Beşevi Vasfi, tüfekten atılan saçmalarla yaralandı.

2013- İnternet sitesi Wikileaks, ABD'nin 1970'lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair 1,7 milyon gizli doküman yayımladı.

2013- İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, geçirdiği felç sonrası 87 yaşında hayatını kaybetti.

2013- Gazi Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu, tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 83 yaşında vefat etti.

2014- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup salonuna girişi sırasında Orhan Övet isimli kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

2015- Manisa'da, varlığı bilinen ancak görüntülenemeyen yaban kedisi (felis silvestris) Soma'nın Sarıkaya Mahallesi civarında yapılan fotokapan çalışmalarında ilk kez fotoğraflandı.

2018- ABD'nin Carnegie Mellon Üniversitesinde biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapan Türk bilim insanı Utku Mustafa Sönmez, kanser hücrelerinin henüz herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaşımında tespitine yönelik cihaz tasarladı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, buna karşılık ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıkladı.

2020- Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

2021- Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022- Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

9 Nisan

1588- Büyük Türk mimarı Mimar Sinan, 99 yaşında vefat etti.

1932- İlk kadın hakim Mürüvvet Hanım Adana'da göreve başladı.

1936- İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

1945- Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

1950- İlk Türk karikatürcülerinden Cemil Cem İstanbul'da vefat etti.

1952- Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, İstanbul Emniyet 3. Şube Müdürü Orhan Hançerlioğlu getirildi.

1958- CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi 3'üncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

1979- Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

1982- Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Dışişleri Bakanlığı yapan Prof. Dr. Turan Güneş, 61 yaşında vefat etti.

1982- Anıtkabir Müdürlüğü, Anıtkabir Komutanlığına dönüştürülerek Genelkurmay Başkanlığına bağlandı.

1985- Tiyatronun ilk kadın oyuncularından Şaziye Moral, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1985- Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

1988- Şair, gazeteci, yazar Şevket Rado, 75 yaşında vefat etti. "Ümit Dünyası" kitabı Rado'nun ünlü yapıtları arasındaydı.

1991- Gürcistan, halk oylamasıyla Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı aldı.

1993- Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

1998- Mekke yakınlarında Mina'da 180 hacı adayı, şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybetti.

2013- Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity'nin gönderdiği ilk bulgular, kırmızı gezegenin orijinal atmosferinin büyük bir kısmını kaybettiği görüşünü güçlendirdi.

2013- İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde meydana gelen 6,1'lik depremde 37 kişi hayatını kaybetti, 850 kişi yaralandı.

2014- Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'daki ebola salgınının, 40 yıl önce hastalığın ortaya çıkmasından bu yana görülen "en korkutucu" salgınlardan biri olduğunu açıkladı.

2016- Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi.

2016- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu.

2017- Mısır'da DEAŞ'ın 2 kiliseyi hedef alan terör saldırılarında 43 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Ülkede 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

2019 - Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine 9 yıl görev yapmak üzere seçildi.

2021- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

10 Nisan

1845- Emniyet Teşkilatı kuruldu.

1919- Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, hükümet güçlerince öldürüldü.

1926- Türk uyruğunda bulunan her türlü şirket ve müesseselerde işlemlerin ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.

1927- Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

1928- Anayasanın "din" ile ilgili maddelerinde değişiklikler yapılarak, dini ibareler anayasa metninden çıkarıldı. "Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır" cümlesi anayasa metninden çıkarıldı. Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının, yemin ederken kullandığı "vallahi" kelimesinin yerine "Namusum üzerine söz veririm." ifadesi getirildi.

1931- Ankara'da toplanan Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocaklarının feshine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verdi.

1950- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak hayatını kaybetti. TBMM Hükümetinin ilk Milli Savunma Bakanı Çakmak, 1876'da doğdu. Zaferden sonraki 21 yıllık Genelkurmay Başkanlığı sırasında orduyu baştan teşkilatlandırdı ve 1944'te emekliye ayrıldı.

1950- Bursa Cezaevinde açlık grevine başlayan Nazım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul'a getirildi. Şair, açlık grevini erteledi.

1972- İran'da 7 şiddetinde deprem meydan geldi. 5 bin kişinin öldüğü depremde Firuzabat ve Cehrum kentlerinde binalar yerle bir oldu.

1974- Genel af yasa önerisi TBMM'de kabul edildi.

1982- Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te yayımlanan bir gazeteye verdiği demeç gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ecevit, 16 Nisan'da tutuklandı.

1998- Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren anlaşma Belfast'ta imzalandı. Anlaşma, 22 Mayıs'ta referandumla kabul edildi.

1999- Türkiye İşçi Partili 7 kişi ve DİSK genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında gıyabi tutuklu olarak yargılanan Ünal Osmanağaoğlu yakalandı.

2002- Danıştay 10'uncu Dairesi "devlet sanatçılığı" unvanı verilmesine ilişkin düzenleme içeren yönetmeliği iptal etti.

2004- Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Sakıp Sabancı, 71 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2007- Türkiye, Irak'a verdiği notayla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki her türlü faaliyetine son verilmesini, terörle mücadele konusunda acil ve kararlı tedbirler alınmasını istedi.

2010- Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve beraberindekileri taşıyan uçak düştü, 132 kişi öldü.

2011- İstanbul Üniversitesi Senatosu, UNESCO'nun "yaşayan insan hazinesi" ilan edilen bozlak ustası Neşet Ertaş'a "fahri doktora" unvanı verilmesini kararlaştırdı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi ve Suriyelilerin bulunduğu kamplarda inceleme yaptı.

2014- European Pressphoto Agency (EPA) fotomuhabiri Kerim Şevket Ökten, Çanakkale'de motosikletiyle seyir halindeyken yıldırım isabet etmesi sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde düzenlenen festival sırasında, havai fişekten çıkan kıvılcımın diğer fişekleri tutuşturmasıyla gece meydana gelen patlamada 100 kişi öldü.

2016- Beşiktaş camiasının uzun süredir beklediği Vodafone Arena Stadyumu açıldı.

2017- Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana gerçekleşen 26 kimyasal silah saldırısının kayıt altına alındığını açıkladı.

2023- Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde 11 SİHA konuşlanabilecek, hangarında ise 30 SİHA taşınabilecek.

11 Nisan

1919- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.

1919- 15. Kolordu Komutanlığına atanan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.

1920- Şanlıurfa düşman işgalinden kurtuldu.

1930- Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliğinin düzenlediği mitingde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması kutlandı.

1980- Yazar Ümit Kaftancıoğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

1983- Ankara Üniversitesinin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. Aziz Kansu vefat etti.

1983- Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada 1'i mühendis 10 madenci hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

1991- Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.

1995- GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.

1997- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücü'ne verilmesi kararlaştırıldı.

2006- Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Depremi'nde Yalova'da yaptırdığı ve sattığı bazı binaların yıkılması sonucu "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği" gerekçesiyle yargılanan Veli Göçer ile mimar İsmet Kösebalaban'a onsekizer yıl dokuzar ay hapis cezası verdi.

2012- Kamuoyunda "4+4+4" olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran "İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2013- Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sivil memurların sendika kuramayacağı ve sendikaya üye olamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

2016- Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken, cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.

2018- Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişi öldü.

2020- Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

12 Nisan

1893- Gazeteci yazar Muallim Naci yaşamını yitirdi.

1920- Anadolu Ajansı ilk haberlerini yayımlamaya başladı.

1937- Şair Abdülhak Hamid Tarhan 85 yaşında vefat etti.

1961- Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderdi. "Vostok I" ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.

1963- Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

1969- Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.

1981- İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.

1983- Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4 bin 660 lira para cezasına mahkum edildi.

1991- Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Birinci Körfez Savaşı resmen sona erdi.

2006- Nükleer santralin yapılacağı yerin Sinop olarak belirlendiği bildirildi.

2008- İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Bacca'nın katili Murat Karataş tutuklandı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın planına göre, Suriye yönetimine verilen süre 12 Nisan sabahı doldu. Sıcak bölgelerde çatışma ve operasyonlar durdu.

2013- Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün yan kuruluşlarından Umut Zinciri, Suriye'de olayların başladığı Mart 2011'den bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü açıkladı.

2014- Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 91'i tutuklu 175 sanıklı KCK davasında 48 sanığın tahliyesine karar verildi.

2016- Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın elinde rehin bulunan 1274 kişi kurtarıldı.

2016- Gök bilimciler, atmosferlerinin yörüngesinde, döndükleri yıldız tarafından emilen gezegenler keşfetti.

2019- Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

2022- İslam hukuku ve Türk medeni hukukuna göre aile hayatıyla ilgili çalışmalara imza atan Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

2023- Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı.

2023- Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabılar 2,2 milyon dolara satıldı. Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 1998 final serisi 2. maçında giydiği ayakkabılar, rekor bedel olan 2,2 milyon dolara alıcı buldu.

13 Nisan

1695- Fabllarıyla tanınan Jean de La Fontaine 74 yaşında öldü.

1909- 31 Mart Ayaklanması başladı.

1923- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakına bağlı olarak Futbol Heyeti Müttehidesi (Futbol Federasyonu) kuruldu. Federasyon, 21 Mayıs'ta FIFA üyeliğine kabul edildi.

1925- Ankara İstiklal Mahkemesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ileri gelenlerinin evlerini arattı.

1933- Yüksek Mühendislik Mektebini (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kura sonucu Ankara ve Bursa nafıa (bayındırlık) idarelerine atandı.

1949- Türk Kadınlar Birliği, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün onursal başkanlığında kuruldu.

1975- 4 Hristiyan Falanjiste karşılık 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı.

1979- İlk halı müzesi, Sultanahmet Camisi Hünkar Kasrı'nda açıldı.

1982- Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar, Yüce Divan'da 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

1987- Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Aziz Nesin, Prof. Dr. Rona Aybay, Panayot Abacı ve Oğuz Aral, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneğini kurdu.

1994- RTÜK'ün oluşturulduğu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.

1994- TYT Bank, hükümet tarafından kapatıldı.

1998- Terör örgütü PKK'nın önde gelen sorumlularından Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığının "Yarasa" operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

1999- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e verilmesi kararlaştırıldı.

2004- Sinemadan tiyatroya dönüştürülen Ankara'daki Akün Sahnesi, "Ayaktakımı Arasında" isimli oyunla perdelerini açtı.

2005- Anadolu Ajansı görüntülü yayın servisi yurt dışından ilk canlı yayınını, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Beşşar Esed'in resmi davetlisi olarak Suriye'nin başkenti Şam'a ziyareti sırasında yaptı.

2009- "Ergenekon" soruşturması kapsamında aralarında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve akademisyenlerin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Haberal'ın da arasında bulunduğu bu kişilerden bazıları 17 Nisan'da tutuklandı.

2017- ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın Nangahar şehrinde DEAŞ kampına "nükleer olmayan en büyük bomba" ve "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43 bombasıyla hava saldırısı düzenledi.

2017- ABD'nin ilk siyahi Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam (65), New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.

2018- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları dolayısıyla ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.

2018- 28 Şubat davasında 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirdi.

2022- Türkiye Uzay Ajansı, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde sistem seviyesi ateşleme testini başarıyla gerçekleştirdi.

14 Nisan

1865- ABD Başkanı Abraham Lincoln bir suikastçı tarafından öldürüldü.

1900- Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda Osmanlı Pavyonu da vardı.

1912- "Vereinigte Maschinen Fabriken" adlı Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü, törenle hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı sağlandı. "Müruriye" denilen geçiş parasını, önünde büyük bir cep bulunan önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.

1918- "1914-1916" savaşında Rus ordusunun işgaline uğrayan, bir süre de Ermeni çetelerince işgal edilen Doğubayazıt, işgalden kurtuldu.

1928- Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey, bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a verildi.

1931- İspanya'da Kral XIII. Alfonso tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.

1945- Anadolu Ajansı Muhabiri Salih Köse Raif Çorlu, II. Dünya Savaşı'nda Fransa'da görev yaparken Strazburg'un bombalanması sırasında yaşamını yitirdi. Çorlu, 7 Kasım 1945'te General de Gaulle tarafından verilen Salip-Harp Defne Dallı Nişan ile taltif edildi.

1963- Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) kuruldu.

1986- Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) fesih kararı aldı.

1987- Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu, Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi.

1992- Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.

1994- ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, 3 Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri "yanlışlıkla" düşürdü.

1994- Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın grup konuşması hakkında DGM, Ankara Cumhuriyet ve Yargıtay başsavcılıkları üç ayrı soruşturma açtı.

1999- NATO savaş uçakları "yanlışlıkla" Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı, 75 kişi yaşamını yitirdi.

2000- Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören START-II Anlaşması'nı onayladı.

2010- Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 2 binden fazla insan hayatını kaybetti.

2013- Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nın 41'incisine katılan üç Türk mucit dört ödül kazandı.

2014- Pakistan'da yamyamlıkla suçlanan iki kişi yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada, bazı vücut parçaları ve bir çocuğa ait kafatası bulundu.

2015- Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Cumhuriyet tarihinde ilk kez umre programına Kudüs'ü de ekledi.

2020- ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

2020- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Kovid-19 şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2021- Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.