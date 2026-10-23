Hainan eyaleti temiz enerji kullanımını artırarak endüstriyel yenilenmeyi destekliyor - Son Dakika
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Hainan eyaleti temiz enerji kullanımını artırarak endüstriyel yenilenmeyi destekliyor

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Hainan eyaleti temiz enerji kullanımını artırarak endüstriyel yenilenmeyi destekliyor
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Hainan eyaleti, temiz enerjiyi geliştirme ve daha fazla kullanma çalışmalarına devam ediyor. Eyalet, yeşil enerji üretimini destekleyerek enerjide yeşil dönüşümü ve endüstriyel yenilenmeyi teşvik ediyor.

DONGFANG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaleti, temiz enerjinin geliştirilmesini ve kullanımını artırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil enerji üretim sektörünü aktif olarak destekleyen eyalet, enerjinin yeşil dönüşümünü ve endüstriyel yenilenmeyi de teşvik ediyor.

Kaynak: Xinhua
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