Hainan eyaleti temiz enerji kullanımını artırarak endüstriyel yenilenmeyi destekliyor

DONGFANG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaleti, temiz enerjinin geliştirilmesini ve kullanımını artırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil enerji üretim sektörünü aktif olarak destekleyen eyalet, enerjinin yeşil dönüşümünü ve endüstriyel yenilenmeyi de teşvik ediyor.