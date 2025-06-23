HAK-İŞ'ten İsrail'in Saldırılarına Sert Kınama

HAK-İŞ Başkanlar Kurulunun sonuç bildirisinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları en sert şekilde kınandı, bu saldırıların sadece iki ülke arasında değil tüm bölge üzerinde büyük istikrarsızlık tehdidi oluşturduğu ve Orta Doğu'da barışı tehlikeye attığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında, Konfederasyonun 50'nci yıl etkinlikleri, Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü süreci, Terörsüz Türkiye hedefi, Filistin'e destek ve İran'a yönelik saldırıların kınanması hususlarını değerlendirmek üzere 20-22 Haziran'da Van'da toplandı.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulunun 21 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

"Bu yeni saldırılar, uluslararası hukukun açık ve ağır bir şekilde ihlalidir"

Bildiride, HAK-İŞ'in 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin Konfederasyonun sendikal anlayışına uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kamu Çerçeve Protokolü sürecinin bir an evvel sonuçlanması ve ivedilikle imzalanması istenen bildiride, "Bölgemizdeki devam eden çatışmaların bir an evvel son bulmasını istiyor, siyonist İsrail ve ardından ABD tarafından İran'a yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, siyonist İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıları en sert şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar, sadece iki ülke arasında değil tüm bölge üzerinde büyük bir istikrarsızlık tehdidi oluşturmakta, Orta Doğu'da barış umutlarını tehlikeye atmaktadır. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırıların ve soykırımların hemen ardından İran'a yönelik gerçekleştirilen bu yeni saldırılar, uluslararası hukukun açık ve ağır bir şekilde ihlalidir. Nitekim bu saldırıların ardından ABD, İran'a yönelik ağır bir saldırı gerçekleştirmiş ve üç nükleer santrali vurduğunu açıklamıştır. Bölgedeki krizi derinleştirme amacına hizmet eden bu saldırıları kınıyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Filistin halkının haklı mücadelesine desteğini yinelemekte, bağımsız ve özgür Filistin Devleti kurulana kadar bu davanın yanında olacağını ilan etmektedir. Gazze'de işlenen insanlık suçlarına ve soykırıma karşı uluslararası toplumun sessizliğini kabul etmiyor, vicdanı olan herkesi ses yükseltmeye davet ediyoruz."

HAK-İŞ'in terörün her türlüsüne karşı kararlı ve net tutum sergilemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Terörün sona ermesi, ülkemizde toplumsal barışın, güvenliğin ve istikrarın kalıcı hale gelmesi açısından hayati önemdedir. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, birlik ve beraberlik vurgusunu yinelerken bütün sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya ve ülkemizin huzuru için ortak hareket etmeye davet etmektedir. Terörden arınmış, güvenli ve güçlü bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.