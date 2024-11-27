HAK-İŞ ve Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonundan Filistin\'e ortak destek açıklaması

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak gerek ülkemizde gerekse de uluslararası alanda Filistin konusunu hep önde tutmaya, olup bitenleri kamuoyuyla, sendikal hareketlerin değişik bölgelerdeki liderleriyle paylaşarak uluslararası alanda bir desteğin sağlanması için çaba sarf ediyoruz." dedi.

HAK-İŞ ve Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonunca (GFJTU) Filistin'e destek amacıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.

Konfederasyonun genel merkezindeki toplantıya, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve GFJTU Genel Başkanı Khaled Al-Fanatsah katıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, konfederasyonlarının kuruluşundan bu yana Filistin konusunun en temel konularından biri olduğunu söyledi.

İsrail'in 1948'de kurulmasının ardından 76 yıldır Filistin topraklarını adım adım işgal ettiğini ve birçok Filistinlinin kendi topraklarını terk ettiğini vurgulayan Arslan, "Kendi topraklarını terk etmeyenler her türlü zulümle karşılaştılar. Filistin sorunu aslında siyonist devlet İsrail'in kuruluşuyla başlayan sorun. HAK-İŞ olarak bu işgalin sona ermesi, bağımsız ve özgür bir Filistin devletinin başkenti Kudüs olarak kurulmasına kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kongrelerimizde ilan ettik." diye konuştu.

Arslan, 7 Ekim'den sonraki dönemin büyük bir kaos ve trajedi olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyonist devlet, uluslararası hiçbir kuralı tanımadan, uluslararası sözleşmelerin hiçbir maddesini dikkate almadan uluslararası toplumu yok sayarak Gazze'de büyük katliam ve soykırım yapmaktadır. Maalesef başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar, İsrail'in katliamları karşısında sessiz, suskun ve seyirci kalmışlardır.

HAK-İŞ olarak bu katliamları, bu soykırımı İsrail'in tek başına yapmadığını biliyoruz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müttefiklerinin İsrail'e her türlü desteği sağladığını biliyoruz ve bütünüyle beraber siyonist devletin katliamlarından aynı derecede Amerika'nın da müttefiklerinin de sorumlu olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. HAK-İŞ olarak gerek ülkemizde gerekse de uluslararası alanda Filistin konusunu hep önde tutmaya, olup bitenleri kamuoyuyla, sendikal hareketlerin değişik bölgelerdeki liderleriyle paylaşarak uluslararası alanda bir desteğin sağlanması için çaba sarf ediyoruz."

Geçen yıldan bu yana Filistin'e destek olmak amacıyla birçok kez İsrail'i protesto ettiklerini ve Filistin'e yardım kampanyaları yaptıklarını bildiren Arslan, en son 7 Ekim'de gerçekleştirdikleri yardım kampanyasıyla 37 milyon liralık bağış topladıklarını anlattı.

"Dayanışma içinde olmalıyız"

GFJTU Genel Başkanı Khaled Al-Fanatsah da Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve HAK-İŞ ile aralarındaki ilişkinin son derece geliştiğini dile getirdi.

Gazze'de yaşanan sorunlarla ilgili iki kuruluşun da her zaman ortak bir vizyonu ve fikri olduğuna dikkati çeken Al-Fanatsah, "Gazze'de ve Batı Şeria'da kanın durması için hep birlikte dayanışma içinde olmalıyız. Siyonist devlete en ağır cezanın verilmesi gerekiyor. HAK-İŞ, Gazze'deki, Filistin'deki arkadaşlarımıza herhangi bir yardım sağlamak istiyorsa biz bu konuyla ilgili yardımcı olabilir ve koordine edebiliriz. Hem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Kral Abdullah'a, Filistin'i yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Arslan ve Al-Fanatsah, Filistin'e destek amacıyla hazırladıkları ortak bildiriyi imzaladı.

Toplantıda, HAK-İŞ'in Filistin için düzenlediği etkinlikleri içeren video da gösterildi.