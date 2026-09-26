Hakan Fidan: Sincar’da silahsızlanma sağlanırsa Başika’daki varlığımızı sonlandırabiliriz

(NEW YORK) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın silahlı grupları silahsızlandırmaya yönelik yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'nin Başika Üssü'ndeki varlığını kademeli olarak azaltıp sonlandırabileceğini söyledi. Sincar'daki gelişmeleri Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile görüştüklerini belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin İran'ın teklif ettiği paketin ise henüz sonuç vermediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Irak'ın silahlı grupları silahsızlandırmaya yönelik adımlarına bağlı olarak Başika Üssü'ndeki Türk askeri varlığının kademeli biçimde azaltılıp sonlandırılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile görüştüğünü aktaran Fidan, görüşmede Sincar bölgesindeki unsurların silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlaması konusunun ele alındığını belirtti. Irak'ın ülkedeki silahlı grupları silahsızlandırmayı hedeflediğini söyleyen Fidan, şunları kaydetti:

"BAŞİKA ÜSSÜ'NDEKİ VARLIĞIMIZI KADEMELİ OLARAK AZALTMA VE SONLANDIRMAYA YÖNELİK BİR TASARRUF İÇİNDE OLACAĞIZ"

"Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan başta Sincar olmak üzere, buradaki unsurların da silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Tabii, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı, biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı, Başika Üssü özellikle ilk açıldığı zaman terörle mücadele maksatlı Iraklılarla beraber davet üzerine açılmıştı. Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişkili yol haritası hayata geçtikçe Türkiye de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir, Başika Üssü ile ilgili söylüyorum, tasarruf içinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı ile konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah, Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de birtakım adımları tabii ki atacağız."

İRAN'IN HÜRMÜZ TEKLİFİ: "HALİHAZIRDA BİR NETİCE VERMEMİŞ OLMASI NEGATİF"

Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin İran'ın sunduğu paketi ele aldıklarını söyledi. İran'ın şartlarını mevkidaşından dinlediğini, ABD'nin ilk tepkilerine ilişkin de izlenim edindiğini belirten Fidan, "Güzel olan şey çabaların devam ediyor olması. Ama negatif olan husus ise halihazırda bir netice vermemiş olması" dedi.

Türkiye'nin çatışmalar yeniden başlamadan diplomatik zeminde çalışılmasından yana olduğunu vurgulayan Fidan, İran konusunun New York'taki görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NA GENEL SEKRETER HEDEFİ

Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma çalışmalarına da değinen Fidan, genel sekreterin iki hafta içinde belirlenmesini hedeflediklerini söyledi. Pakistan'ın bir aday önerdiğini belirten Fidan, bu adayın üye ülkelerce kabul edilmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Fidan, toplantılarda Suudi Arabistan'a yönelik askeri tehditlerin, güneyden Husilerin ve kuzeyden düzenlenen saldırıların değerlendirildiğini aktardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Riyad'da katıldığı askeri teknik toplantının ardından kendisiyle görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiklerini söyledi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının New York'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bir araya geldiği Dışişleri Bakanlığı tarafından da duyurulmuştu.

"40'TAN FAZLA İKİLİ GÖRÜŞME VE ÇOK TARAFLI TOPLANTIYA KATILDIM"

BM Genel Kurulu haftasındaki temaslarını değerlendiren Fidan, 40'tan fazla ikili görüşme ve çok taraflı toplantıya katıldığını belirtti. Filistin'in başlıca gündem maddeleri arasında yer aldığını söyleyen Fidan; Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla sekizli formatta bir araya geldiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap ettiğini ve New York'ta 16 ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirten Fidan, Türk heyetinin temaslarında Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri gündeme getirdiklerini söyledi.

Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin temsilcileriyle görüşmesinde Gazze Barış Planı'nın karşılaştığı sorunların ve Körfez'deki gerilimin ele alındığını aktaran Fidan, Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılmasına ilişkin önerilerini de paylaştığını ifade etti. Fidan, haftaya ilişkin değerlendirmesini, "Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk" sözleriyle tamamladı.