Hakkari Belediye Eş Başkanı Gözaltına Alındı

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(ANKARA) - DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın bu sabah Van'da gözaltına alınması ve yerine kayyım atanmasının ardından, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu özel gündemle toplandı. Partililer Belediye Başkanlığı önünde bekleyişini sürdürüyor.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Mehmet Akış bu sabah, Van'da gözaltına alınmıştı. Gözaltının ardından, DEM Partililer Belediye binası önünde beklemeye başlarken, polisler Hakkari Belediyesi'nin etrafında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

Akış'ın gözaltına alınmasının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu özel gündemle toplandı.

"2 gün sonra duruşması vardı"

Öte yandan, Hakkari Belediye Meclisi üyesi Şaban Alkan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Eş Başkanım Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) toplantısı nedeniyle Diyarbakır'daydı. Dün akşam Van'a geçti, orada gözaltına alındı. Ben Başkanımız yokken Belediye Başkan Vekilliği yapıyordum. Sabah erken saatlerde bana telefon geldi, belediyenin ablukaya alındığı söylendi. Sabah 07.00'de belediye binasına gittiğimizde içeri alınmadık. İçişleri Bakanlığı'ndan Belediye Başkanı'nın görevden alınıp kayyım atandığını söylediler. 4 yıl önce KCK'ye üyelikten dava açıldı ama yeni açılan dosya kapsamında gözaltına alındı zaten. İki gün sonra davasının duruşması vardı."

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Akış'ın gözaltına alınmasının ardından Hakkari Valiliği "yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve her türlü protestonun" il genelinde 10 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.