Hakkari Belediye Eş Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Belediye Eş Başkanı Gözaltına Alındı

Geniş Video İzle

DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyım atanması sonrası DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı.

03.06.2024 12:11  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİLAN KUTLU

(ANKARA) - DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın bu sabah Van'da gözaltına alınması ve yerine kayyım atanmasının ardından, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu özel gündemle toplandı. Partililer Belediye Başkanlığı önünde bekleyişini sürdürüyor.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Mehmet Akış bu sabah, Van'da gözaltına alınmıştı. Gözaltının ardından, DEM Partililer Belediye binası önünde beklemeye başlarken, polisler Hakkari Belediyesi'nin etrafında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

Akış'ın gözaltına alınmasının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu özel gündemle toplandı.

"2 gün sonra duruşması vardı"

Öte yandan, Hakkari Belediye Meclisi üyesi Şaban Alkan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Eş Başkanım Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) toplantısı nedeniyle Diyarbakır'daydı. Dün akşam Van'a geçti, orada  gözaltına alındı. Ben Başkanımız yokken Belediye Başkan Vekilliği yapıyordum. Sabah erken saatlerde bana telefon geldi, belediyenin ablukaya alındığı söylendi. Sabah 07.00'de belediye binasına gittiğimizde içeri alınmadık. İçişleri Bakanlığı'ndan Belediye Başkanı'nın görevden alınıp kayyım atandığını söylediler. 4 yıl önce KCK'ye üyelikten dava açıldı ama yeni açılan dosya kapsamında gözaltına alındı zaten. İki gün sonra davasının duruşması vardı."

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Akış'ın gözaltına alınmasının ardından Hakkari Valiliği "yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve her türlü protestonun" il genelinde 10 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

Hakkari Belediye Eş Başkanı Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA

Merkez Yürütme Kurulu, Mehmet Sıddık Akış, DEM Parti, Hakkari, Güvenlik, Yerel Haberler, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Belediye Eş Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:02:49. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari Belediye Eş Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement