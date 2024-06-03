Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın görevden alınması protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın görevden alınması protesto edildi

Hakkari Belediye Eş Başkanı\'nın görevden alınması protesto edildi

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanması, İstanbul Şişhane'de protesto edildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı.

03.06.2024 20:43  Güncelleme: 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL) - Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanması, İstanbul Şişhane'de protesto edildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün bir darbe daha yaşandı bu ülkede. AKP iktidara geldiği zaman toplumu, Türkiye'yi vesayet rejiminden kurtaracağız, darbeci anlayışlardan kurtaracağız diye yola çıkmıştı. Oysa şu an DEM Parti'nin belediyelerine kayyum atayarak üçüncü kez siyasi darbe gerçekleştirdi" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de açıklamaya katıldı.

Şişhane'de akşam saatlerinde Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen açıklamaya katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün bir darbe daha yaşandı bu ülkede. AKP iktidara geldiği zaman toplumu, Türkiye'yi vesayet rejiminden kurtaracağız, darbeci anlayışlardan kurtaracağız diye yola çıkmıştı. Oysa şu an DEM Parti'nin belediyelerine kayyım atayarak üçüncü kez siyasi darbe gerçekleştirdi" dedi.

"10 yıl kış uykusunda yattı bunlar"

Kayyumun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibinden olduğunu iddia eden Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıdık Akış Van'da gözaltına alındı. Gerekçe ise 10 sene önceki bir dava. 10 yıl kış uykusuna yattı bunlar. 10 sene sonra akılları başlarına gelmiş sözde. 10 yıl sonra, yani Mehmet Sıddık Hakkari Belediye Eş Başkanı olduktan sonra AKP'nin aklına davayı devreye sokmak geliyor. Uydurmuş oldukları bir sahte iddianameyle belediye eş başkanımız hakkında dava açtılar... Masumiyet karinesi gereği bir kişi hakkında karar oluşana dek belediyeye kayyum atanamaz... Bugün AKP'nin son yerel seçimlerde aldığı oylar ortadadır. AKP hızla erimektedir. Daha da eriyecektir, bundan kimsenin kuşkusu olmasın... AKP iktidarı, seçimlerden aldığı yenilgiden sonra "normalleşme süreci" başlatmadan söz etmişti. Oysa ortada hiçbir normalleşme yok. Kürt'e normalleşme yok, DEM Parti'ye normalleşme yok"

Çelik: Demokrasinin, halk iradesinin yanındayız

Açıklamaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının, Hakkari halkının iradesini yok saymak olduğunu belirtti. Çelik, "Tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuz gibi kayyumların da karşısında, demokrasinin ve halk iradesinin yanındayız! Antidemokratik uygulamaların her zaman güçlü bir biçimde karşısında olacağız. Kayyumların karşısında olacağız ve hep birlikte kayyumlara karşı ortak mücadele edeceğiz" dedi.

Polis müdahale etti

Açıklamanın ardından yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, basını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Gözaltına alınanlar oldu.

Kaynak: ANKA

Mehmet Sıddık Akış, Mehmet Sıddık, DEM Parti, İstanbul, Şişhane, Hakkari, Kayyum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın görevden alınması protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 22:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın görevden alınması protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement