Hakkari'de DEM Belediye Başkanının görevden alınması protestoları - Son Dakika
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Hakkari'de DEM Belediye Başkanının görevden alınması protestoları

Hakkari'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp, yerine kayyım atanmasına tepki gösteren partililerin protestoları gece yarısına kadar sürdü. Partililerin belediye binası önünde yapmak istediği yürüyüş ve basın açıklamasına polis izin vermedi. Protestocular gece geç saatlere kadar oturma eylemi yaptı.

04.06.2024 00:58
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HAKKARİ'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp, yerine kayyım atanmasına tepki gösteren partililerin protestoları gece yarısına kadar sürdü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran akşamı Van'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Kente gelen DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı M. Rüştü Tiryaki, Van milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Zülküf Uçar, Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Şırnak milletvekilleri Nevruz Uysal Aslan, M. Zeki İrmez, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak, Doğan Hatun, Mardin Belediye Eş Başkanı Devrim Demir'in de bulunduğu partili grubun, belediye binası önüne yapmak istediği yürüyüş ve basın açıklamasına polis izin vermedi.

Uzun süre DEM Parti il binası önünde polis ekiplerince bekletilen DEM Partili milletvekilleri, daha sonra yapılan müzakere sonucu çarşı merkezinde yürümelerine izin verildi. Altay Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen DEM partililere, polis izin vermedi. Bunun üzerine partililer gece geç saatlere kadar oturma eylemi yaptı. Polis, kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binasının bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.

Kaynak: DHA

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