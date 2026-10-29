Hakkari'de kaçak göçmen taşıyan minibüs dereye yuvarlandı, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari'de kaçak göçmen taşıyan minibüs dereye yuvarlandı, 20 kişi yaralandı

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Hakkari\'de kaçak göçmen taşıyan minibüs dereye yuvarlandı, 20 kişi yaralandı
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Hakkari\'de kaçak göçmen taşıyan minibüs dereye yuvarlandı, 20 kişi yaralandı
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Hakkari'de jandarmadan kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu Erziki Deresi'ne yuvarlandı. 12 yolcu kapasiteli minibüste bulunan 20 kişi yaralandı, yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAKKARİ- Van kara yolunda, içerisinde Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüs, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Hakkari kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde meydana geldi. Afganistan uyruklu göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsün sürücüsü, jandarma ekiplerini görünce Akbulut Köyü yoluna girerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan minibüs, Erziki Deresi'ne yuvarlandı. Kazada, 12 yolcu kapasiteli minibüste bulunan 20 kişi yaralandı. Minibüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
AfganistanJandarmaHakkariGöçmenGüncelSon Dakika

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