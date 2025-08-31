Hakkari'de Trafik Kazası: Aile Fertleri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Hakkari'de Trafik Kazası: Aile Fertleri Hayatını Kaybetti

Hakkari'de Trafik Kazası: Aile Fertleri Hayatını Kaybetti
31.08.2025 12:39
Hakkari’deki trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, cenazeleri toprağa verildi.

Hakkari'de TIR ile çarpışan kamyonette hayatını kaybeden Hasan Sultanoğlu (45) ile eşi Nadide (38) ikizleri Nisanur ve Hatice (11) ile kardeşi Adem Sultanoğlu (40) toprağa verildi. Ailenin bir yakınlarının düğününe giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

Kazada ölen aynı aileden 5 kişi, yakınlarının düğününe gidiyormuş

KARŞI YÖNDEN GELEN TIRLA ÇARPIŞTI

Hakkari- Van kara yolunun Boybeyi köyü Dikilitaş mezrası yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonetin sürücüsü Hasan Sultanoğlu (45) ile ikizleri Nisanur, Hatice (11) ve kardeşi Adem Sultanoğlu (40) hayatını kaybetti. Yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi Nadide Sultanoğlu (38) da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen aynı aileden 5 kişi, yakınlarının düğününe gidiyormuş

VAN'DAN HAKKARİ'YE DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen 5 kişinin cenazesi, Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyüne getirildi. Cenazeye Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü ile Abdullah Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Van'da yaşayan Sultanoğlu ailesinin Hakkari'nin Bağışlı köyüne bağlı Doğanlı mezrasındaki yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaynak: DHA

