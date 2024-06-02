Hakkari Derecik'te 2 petrol arama sahası kuruldu - Son Dakika
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Hakkari Derecik'te 2 petrol arama sahası kuruldu

Hakkari Derecik\'te 2 petrol arama sahası kuruldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu. Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, petrol rezervlerine sahip olduklarını düşündüğünü belirterek, yeni bir sürecin başlamasını umduklarını ve Derecik'in bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

02.06.2024 12:13
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HAKKARİ'nin Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te, 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu. Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, "Umarım bundan sonra yeni bir süreç başlar, çok umutluyuz. Yıllardır esprilere konu olan 'Petrolün üzerinde yatıyoruz' deyimi umarım gerçek olur" dedi.

Kent merkezine 200 kilometre uzaklıkta, Irak sınırına 13 kilometre mesafede bulunan ve adı yıllarca terörle anılan Derecik ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu. Altyapı çalışmalarının 3 ay önce başladığı 2 sahada, iş makineleri ile hummalı bir faaliyet sürüyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 'Derecik-1' petrol sahası ile Anadağ köyü sınıra 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova mezrasında bulunan 'Anadağ-1' petrol sahasında, yakın zamanda sondaj çalışmaları da başlayacak.

'DERECİK'İ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Şüphesiz bu ve buna benzer birçok yer altı ve yer üstü zenginliğimiz var. Maalesef bölgemiz çok farklı konularla gündemdeydi. Umarım bundan sonra yeni bir süreç başlar, çok umutluyuz. Yıllardır esprilere konu olan 'Petrolün üzerinde yatıyoruz' deyimi umarım gerçek olur. Derecik başta olmak üzere Hakkari ve çevresinin ciddi petrol rezervlerine sahip olduğunu düşünüyorum. Gerek bilimsel çalışmalar gerekse yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Bir adım gerekiyordu. Hükümetimizin ve enerji firmalarının atmış olduğu adımı önemsiyoruz. Umarız devamı gelir. Başta Derecik olmak üzere Şemdinli, Yüksekova ve Hakkari'ye istihdam anlamında katkı sağlar. Bizim en büyük zenginliğimiz, Irak ve İran'a komşu olmamız. Şu ana kadar bunu değerlendiremiyorduk. Derecik artık diğer birleşenlerin de katkılarıyla bir cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

HABER: Yaşar KAPLAN/DERECİK,(Hakkari)-

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari Derecik'te 2 petrol arama sahası kuruldu - Son Dakika

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