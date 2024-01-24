Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova\'da lojistik depo oluşturulması için çalışma başlattıklarını açıkladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova'da lojistik depo oluşturulmasına yönelik çalışma başlattıklarını belirtti.

Programlara katılmak üzere Yüksekova'ya gelen Çelik, Yüksekova 2. Noterliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne geçen Çelik, tedavi gören hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari ve Yüksekova'da hastane kapasitesinin artırılması konusunda projelerin hazırlandığını söyledi.

Hakkari'de 100 yataklı hastane için yer tesliminin yapıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yüksekova'daki çalışmalar da aynı süreçte başlamıştı ama birinci derece deprem bölgesi olduğu için projede bir tadilat gerekti. Şu anda hem deprem izolatörü hem de 100 yataklı ek binanın projesi tamamlandı. Yüksekova'daki Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nin sürecinin de çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Yüksekova'da, servislerimizin doluluk oranı yüzde 60. Hastane kapasitesi olarak yatak sorunu yaşamıyoruz."

Sağlık Bakanlığı tarafından Yüksekova'ya 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanının atandığını anımsatan Çelik, "Böylelikle bu alanda doktor sayımız artacak ve her branşta ki eksiğimiz hızla tamamlanmış olacak." dedi.

Bölgede yaşanan depremlerden sonra hem İçişleri Bakanlığı hem de AFAD Başkanlığı ile görüşmeler yaptıklarını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"İlk etapta Yüksekova'ya konteyner sevkiyatı olacak. Yüksekova merkezli geniş bir lojistik depo kurulumu olacak. 10 bine yakın çadır sevkiyatı yapılacak. İnşallah deprem olmaz. Şayet olursa da Hakkari ve Yüksekova merkezli lojistik depo yapacağız. Belli sayıda konteyneri hazır tutacağız."