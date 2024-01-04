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Haklı Filistin Davası: Kalıcı ve Adil Barışın Tesisi - Son Dakika
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Haklı Filistin Davası: Kalıcı ve Adil Barışın Tesisi

Şişli'de düzenlenen ve dört gün sürecek '4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarında Filistin'deki insanlık dramı ve terör saldırıları ele alındı. Zirve, 39 ülkeden 224 öğrencinin katılımıyla 7 Ocak'ta sona erecek.

Haklı Filistin Davası: Kalıcı ve Adil Barışın Tesisi
04.01.2024 - 13:11,  Güncelleme: 13:27
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"Haklı Filistin Davası: Kalıcı ve Adil Barışın Tesisi" ana temasıyla Şişli'de düzenlenen ve dört gün sürecek "4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle Şişli'deki Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasından sonra açılış konuşmaları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, programda, Filistin'de yaşanan insanlık dramını unutturmamanın önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne işaret eden Ersöz, şunları söyledi:

"Her gün binlerce insanı kaybediyoruz ve sadece seyrediyoruz. Yani İslam ümmetinin belki de en çaresiz düştüğü anlardan birini tekrar yaşıyoruz. Allah bizi affetsin. Elimizden bir şey gelmiyor. Dua etmekten başka yapabileceğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama daha iyisini yapmanın fırsatlarını hep beraber aramak zorundayız diye düşünüyorum. Biz konuşmaya devam edeceğiz, susmayacağız, görmezden gelmeyeceğiz, takip edeceğiz. Bu katiller yargılanana kadar, hapsedilene kadar da takibi Türkiye olarak sürdüreceğiz."

Ersöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak doğrudan gençlerin inisiyatifiyle yürüyen bu tür çalışmaları önemsediklerini anlattı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da çocukluğu ve gençliğinin ilk evresinin Afganistan ve Bosna'daki savaşla geçtiğini belirterek, Çeçenistan'da ve Avrupa'nın merkezinde Srebrenitsa gibi katliamların yaşandığına vurgu yaptı.

Bu katliamların durması için broşürler dağıtıp protesto gösterileri yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Açık söylemek gerekirse hayatımızda hiç bu kadar acze düştüğümüzü hatırlamıyorum. Şu anda sanki bir dünya esir ama sadece Gazze'deki insanlar bize izzeti öğretiyorlar ve onlar hürriyeti yaşıyorlar." dedi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Filistin'in Gazze ve Batı Şeria bölgelerinde yaşanan insanlık dramının yanı sıra Türkiye'nin geçen hafta verdiği şehitlerle İran'da dün yapılan terör saldırısının acılarını artırdığını söyledi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt, Beyoğlu İHL Model İİT Kulübü Kurucu Başkanı Burak Ömer Demir de konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yollarınca desteklenen zirve, 39 ülkeden 224 öğrencinin katılımıyla 7 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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Filistin, Şişli, İnsan Hakları, Terör, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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