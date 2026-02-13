Halk TV'ye Soruşturma Devam Ediyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında adını gündeme getirdiği bilirkişi ile ilgili ses kaydının Halk TV'de yayınlanmasının ardından, Halk TV'nin bazı yönetici ve çalışanları hakkında bir suçtan ayrılan davanın duruşmasında, hakkında zorla getirme kararı verilen bilirkişi S.B'nin ifadesinin celse arasında alındığı öğrenildi. Hakim avukatların reddi hakim talebini reddetti ve değerlendirilmek üzere nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişi S.B. ile ilgili TV haberini yayınlayan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek hakkında soruşturma başlatılmıştı. Halk TV Genel Yayın yönetmeni Suat Toktaş tutuklanırken, 4 gazeteci hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında "yargı görevini yapanı etkileme" suçundan tüm sanıkların beraatına hükmetmişti. Toktaş'ın tahliyesiyle beraber tüm sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasaklarının devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıkların haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirini ise kaldırmıştı.

Türk Ceza Kanunu'nun 133. maddesindeki "Kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlaması yönünden ise dava şartı olan uzlaşma prosedürü gerçekleşmediğinden, dosya ayrılarak yargılamaya devam edildi.

İfadesi celse arasında alınmış

Bu suç yönünden davanın İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün duruşması yapıldı. Bir önceki duruşmada hakim, tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek, müşteki bilirkişi S.B hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vermişti. S.B'nin celse arasında, 21 Ocak tarihinde mahkemeye gelerek müşteki olarak ifade verdiği öğrenildi.

Bilirkişi "il dışında olabilme ihtimalinden ötürü" celse arasında beyan vermiş

S.B'nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Her ne kadar mahkemenizde görülen yargılamada duruşmalara katılamadım ise de sağlık sebeplerimden ötürü katılamadım, ayrıca söz konusu tarihler itibarıyla birden fazla cenazem vardı, onlarla ilgilendim, mahkemenizde çıkartılan zorla getirme emrine istinaden çıkan haberleri internet üzerinden gördüm, sağlık sebeplerimin de bulunmasından ve 13 Şubat tarihindeki duruşmaya il dışında olabilmem ihtimalinden ötürü şu an mahkemenizde beyan vermek istiyorum, ben bilirkişilik bölge kuruluna kayıtlı bilirkişiyim, vergi kamu ihaleleri ticari mali konularda uzmanlığım vardır, birçok dosyada bu hususlarda farklı farklı bilirkişilik yaptım, halen de yapmaya devam ediyorum."

Olay tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısından sonra bilmediğim bir numaradan arandım, açtım, kendisinin Barış Pehlivan olduğunu söyledi, ben kendisine konuşmak istemediğimi beyan ettim, ısrarla bana söz konusu olayla ilgili sorular sormak istedi, Halk TV'ye davet etti, ben de işim olmaz diye yanıt verdim, kendisinin beni kayıt altına aldığından haberim yoktu, benim kesinlikle kayıt altına alınmasına rızam da yoktu, daha sonrasında beni bir arkadaşım arayarak sosyal medyada ses kayıtlarımın yayınlandığını söyledi bu şekilde haberim oldu, hemen akabinde savcılığa suç duyurusunda bulundum, bilgim ve rızam dışında yapılmış olduğu telefon görüşmesini kayda alan ve bu kaydı canlı yayında yayınlayan kişilerden ve sorumlulardan şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır."

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise dosyanın müştekisi S.B'nin duruşma günü beklenmeksizin ve sanık müdafilerine haber verilmeksizin celse arasında dinlenmesinin "adil yargılanma hakkı ihlali" oluşturduğu gerekçesiyle Pehlivan adına "reddi hakim" talebinde bulundu.

"Tarafsızlığınızın zedelendiğini düşünüyor ve dosyadan çekilmenizi talep ediyoruz"

Ersöz, şunları kaydetti:

"En ısrarlı taleplerimizden biri, soruşturma aşamasında müştekinin konumudur. Müştekinin, yapılan haberin doğrudan süjesi olduğu ve bir televizyon kanalında yayımlanan röportaj sonrası bu sürecin başlatıldığı açıktır. Ayrıca, müştekinin isminin şimdi tutuklu olan bir siyasi isim tarafından gündeme getirilmesi ve basın açıklamalarıyla konunun kamuoyunda tartışılması, olayın güncel ve haber değeri taşıdığını göstermektedir."

Bu çerçevede, yapılan röportajın kamu yararı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Hem önceki celsede hem de yargılamanın başından itibaren, müştekinin duruşmada hazır edilmesi ve beyanlarına başvurulması, adil yargılanma hakkı açısından büyük önem taşımaktadır.

Geçtiğimiz celsede meslektaşlarımız tarafından bu talep tarafınıza iletilmiş, siz de müştekinin dinlenmesi gerektiğini ve bunun bir usul eksikliği olduğunu ifade etmiştiniz. Bu nedenle, bu celsede müştekinin hazır edileceğini ve bu eksikliğin giderileceğini ümit etmiştik.

Ancak dosya incelendiğinde, müştekinin 13 Ocak tarihli duruşmadan sekiz gün sonra mahkemenize yazılı başvuruda bulunduğu, aynı gün ara duruşma açılarak dinlendiği ve bu sırada sanıklar ile müdafilerine herhangi bir bildirim yapılmadığı anlaşılmıştır. Oysa taraflara haber verilmesi için yeterli süre mevcuttu.

Örneğin, dün mahkeme kaleminden meslektaşlarımız aranarak duruşmaya katılıp katılamayacağımız sorulmuştur. Aynı usulün, müşteki dinlenmeden önce de uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu nedenle şu soruyu sormak istiyoruz: Neden celseler arasında, yalnızca 13 Ocak tarihli duruşmadan sonra böyle bir ara duruşma açılmıştır? Bu uygulama, adil yargılanma hakkına gölge düşürmektedir. Müştekinin sağlık sorunları olduğu ifade edilmiştir. Ancak 21 Ocak tarihinde ifadesi alınabildiği dikkate alındığında, gerekli süre beklenseydi bugün de dinlenmesinin mümkün olabileceği kanaatindeyiz.

Buradaki temel endişemiz, sanıklar ve müdafileri ile müştekinin yüzleştirilmesinin özellikle engellendiği yönündedir. Bu durum, kimin talebiyle yapılmış olursa olsun, objektif tarafsızlık ilkesine zarar vermektedir.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu uygulamanın sanıklar aleyhine bir durum yarattığı ve tarafsızlık algısına zarar verdiği kanaatindeyiz.

Siz iyi niyetli olabilir, müştekinin dinlenmesi için çaba göstermiş olabilirsiniz. Ancak böyle bir usul işlemi gerçekleştirilirken, sanıklar ve müdafilerinin süreç dışında bırakılması kabul edilemez. Bu durum, adil yargılanma hakkına gölge düşürmektedir.

Bu nedenle 13 Şubat 2016 tarihli dilekçemizle, söz konusu hususları somutlaştırarak tarafsızlığınızın zedelendiğini belirttik ve dosyadan çekilmenizi talep ettik. Şayet çekilme talebimiz kabul edilmezse, dilekçemizin değerlendirilmek üzere nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz."

Hakim "Ben de avukatlık yaptım, aynı yöntemi izlerdim" dedi, talebi reddetti

Avukatların bu açıklamaları üzerine Hakim, "Ben de avukatlık yaptım, ben de sizinle aynı yöntemi izlerdim" dedi.

Talebi değerlendiren ve "Bu dosya sayesinde ilk defa reddedilmiş oldum" diyen hakim, "reddi hakim" talebini reddetti. Hakim, dosyayı "reddi hakim" talebinin incelenmesi için nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 12 Haziran'da görülecek.