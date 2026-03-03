Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük

Haberin Videosunu İzleyin
Hamaney\'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
03.03.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hamaney\'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu. Hamaney cuma günü, doğduğu Meşhed kentinde defnedilecek. İran'ın kutsal şehirlerinden biri olan Meşhed, 12 imamdan sekizincisi olan İmam Rıza'nın türbesine ev sahipliği yapıyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırılarda hayatını kaybetti. Ölümü nedeniyle İran'da 40 günlük ulusal yas ilan edilen Hamaney'in cenaze programı belli oldu.

Ali Hamaney, doğum yeri olan Meşhed kentinde cuma günü defnedilecek. İran'ın kutsal şehirlerinden biri olan Meşhed, 12 imamdan sekizincisi olan İmam Rıza'nın türbesine ev sahipliği yapıyor.

AZERBAYCAN TÜRKÜ BİR AİLENİN ÇOCUĞU

19 Nisan 1939'da İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed'de dünyaya gelen Hamaney'in babası Ayetullah Cevad Hamaney, Azerbaycan kökenli bir din adamıydı. Ailesi İran'daki Azerbaycan Türkü topluluğuna mensuptu.

Ayetullah Humeyni'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Hamaney, devrim sonrası süreçte Savunma Bakanlığı ve iki dönem boyunca Cumhurbaşkanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak yeni rejimin inşasında kilit bir figür oldu.

Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük

37 YILDIR İRAN'IN EN GÜÇLÜ İSMİ

1989'dan bu yana İran'ın en üst karar mercii olan "Rehber" makamında yer alan Ali Hamaney, siyasi kariyerinde İran'ın iç ve dış politikasında önemli izler bıraktı.

Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük

MEŞHED KENTİNİN ÖNEMİ

İran'ın ikinci en büyük şehri olan Meşhed, ülkenin kutsal noktalarından biri olarak görülüyor. Eski ismi Sanabad olan yerleşim yerinin bu kadar büyümesinin en önemli sebebi ise Şii inancında "12 İmam" silsilesinin sekizinci imamı olarak kabul edilen Ali er-Rıza'nın türbesinin burada bulunması. İran'da inanç turizmi açısından en önemli merkezlerin başında gelen Meşhed, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Şehrin Sanabad olan adı daha sonra "İmam Rıza'nın şehit düştüğü yer" anlamına gelen "Meşhed-i İmam Rıza" olarak değiştirildi; halihazırda ise kısaca "Meşhed" olarak biliniyor.

Meşhed, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:18
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası
"3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası
21:12
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
20:33
Pehlevi Trump’tan vize alamadı
Pehlevi Trump'tan vize alamadı
20:13
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
18:00
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:40:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.