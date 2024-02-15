Hamas, İsrail Meclisinde UNRWA\'ya yönelik yasa teklifini kınadı

Güncel

Hamas, İsrail Meclisinde oylanan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet göstermesini yasaklayan yasa teklifinin Filistin halkının haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Doğu Kudüs'te UNRWA'nın faaliyet göstermesini yasaklayan yasa teklifinin İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu yasa teklifinin, Filistin halkının çektiği acıların, yurdundan göçe zorlanmasının ve dönüş hakkının uluslararası tanığı konumundaki UNRWA'nın faaliyetini sona erdirme amacı taşıdığı kaydedildi.

Uluslararası kararlara aykırı bu yasa teklifinin reddedildiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma bunu kınama ve reddetme, ilgili makamlara da UNRWA'nın çalışmasını teminat altına alacak adımlar atma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca UNRWA'nın, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin halkına mülteci olarak sığındıkları yerlerde yardım etmek için kurulduğunun altı çizildi.

İsrail Meclisinde düzenlenen ön oylamada "UNRWA'nın, İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet göstermesini yasaklamayı" öngören yasa teklifinin 10 "hayır" oyuna karşılık 33 "evet" oyuyla kabul edildiği duyurulmuştu.

Teklifin yasalaşabilmesi için 120 üyeli İsrail Meclisinde ön oylama haricinde 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.