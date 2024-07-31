Hamas Lideri Heniyye'nin Oğlu: Babamın Kanı Gazze'deki Çocukların Kanından Daha Değerli Değil - Son Dakika
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Hamas Lideri Heniyye'nin Oğlu: Babamın Kanı Gazze'deki Çocukların Kanından Daha Değerli Değil

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasının kanının "Gazze'deki çocukların kanından daha değerli olmadığını" söyledi.

31.07.2024 16:52
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasının kanının " Gazze'deki çocukların kanından daha değerli olmadığını" söyledi.

Babasına İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin AA muhabirine konuşan Abdusselam, "İşgalcilere 'ne kadar öldürürseniz öldürün, Filistin halkının yürüyüşünü ve devrimini durduramayacaksınız' diyoruz. Liderlere yönelik her suikast, halkımız ve İslam alemi için yeni bir devrimi canlandıracaktır." dedi.

Abdusselam, "Babamın kanı Gazzeli çocukların veya kişilerin kanından daha kıymetli olmadığı gibi bizim gözyaşlarımız da şehit ailelerinin gözyaşlarından daha kıymetli değildir." ifadelerini kullandı.

Heniyye'nin oğlu Abdusselam sosyal medyada yayımlanan bir videoda ise "Onun (Heniyye) vasiyeti her zaman arzuladığı ulusal birlik, Gazze'ye yönelik saldırıları bitirmek ve halkımız için zafer kazanmaktı." diye konuştu.

???????Abdusselam, şunları kaydetti:

"Onun kanı ne halkımızın kanından, ne de bir annenin şehit oğlu için döktüğü gözyaşından daha kıymetlidir. Babam çocukluğundan beri direnişin, devrimin, mücadelenin yolunu tuttuğu için gece gündüz şehitlik peşindeydi."

Babasının çok sayıda suikast girişimine maruz kaldığını ancak bunlardan kurtulduğunu hatırlatan Abdusselam, babasının hayatının, cihat ve direniş yolunda çalışmakla geçtiğini aktardı.

Ayrılığın zor olduğunu ancak bunun en hayırlı ayrılık olduğunu söyleyen Abdusselam, "Heniyye'nin oğulları ve torunları 7 Ekim'de İsrail'in burnunu yere sürttü ve Heniyye'nin halkı, tarihin en büyük katliamında dimdik ayakta kaldı." diyerek duygularını dile getirdi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Lideri Heniyye'nin Oğlu: Babamın Kanı Gazze'deki Çocukların Kanından Daha Değerli Değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Lideri Heniyye'nin Oğlu: Babamın Kanı Gazze'deki Çocukların Kanından Daha Değerli Değil - Son Dakika
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