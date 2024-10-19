Hamas Lideri Sinvar'a Arap Dünyasından Taziye

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Arap dünyasındaki çeşitli kurum ve hareketler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajları paylaştı.

Mısır'daki El Ezher Kurumu, Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aralarında olduğu çok sayıda parti ile Irak Meclis Başkan Vekili Muhsin Mendelavi ve Umman Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamad el-Halili, Sinvar'ın vefatı dolayısıyla taziye açıklamaları yaptı.

El Ezher Kurumu, "Siyonist ellerin Arap topraklarında soykırım ve yıkım yaptığını, bozgunculuk çıkardığını" belirterek uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

Fas'ta, Adalet ve Kalkınma Partisi, Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için devam eden mücadelenin önünde bir engel olmadığını ifade etti.

Irak Meclis Başkan Vekili Mendelavi, Sinvar'a taziyesini sunduğu mesajında, "Direniş, liderlerin şehadetiyle sona ermeyen bir projedir." dedi.

Umman Sultanlığı Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamad el-Halili de X hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman komutan Sinvar'ın, Kudüs yolunda cihat dolu bir hayatın ardından şehadet haberini büyük bir onurla aldık. O, mücahit seleflerinin yolunu takip etti ve inşallah, onun boşluğunu aynı azim ve kararlılıkla dolduracak birisi yakında gelecektir." ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerindeki çok sayıda partinin yanı sıra birçok siyasetçi ve tanınmış isim de saldırıyı kınarken Sinvar için taziye dileklerinde bulundu.

Fas, Tunus ve Yemen'de Sinvar anısına gösteriler düzenlendi

Öte yandan Fas'ın başkenti Rabat'ta ve diğer şehirlerinde Sinvar'ı anmak için gösteriler düzenlendi.

Tunus'ta da Filistin direnişine destek ve Sinvar'ın anısına yapılan gösterilerde, ABD'nin İsrail'e verdiği destek protesto edildi ve ABD büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısı yapıldı.

Yemen'de düzenlenen protestolarda da saldırı kınandı.

Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen'deki Husiler de Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajları paylaşmıştı.

İsrail ordusu, 17 Ekim'de, Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyururken, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de dün Sinvar'ın öldüğünü doğrulamıştı.

Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

Yahya Sinvar kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı.

Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.