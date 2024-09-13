Hamas, Şili'nin Davasına Destek Verdi

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Hamas, Şili'nin, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma kararını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, atılan bu adımın, "Şili'nin, insani pozisyonu, adaletin tarafını tutması, uluslararası kanunların ihlaline ve Gazze halkının siyonist faşist düşman elinde gördüğü zulme karşı duruşunun teyidi anlamına geldiği" vurgulandı.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkını destekleyen Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in duruşunun takdir edildiği kaydedildi.

Açıklamada, dünya ülkelerine "Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açılan davaya dahil olma ve Filistin halkına karşı yürüttüğü vahşi savaşı durdurması ve komutanlarının işlediği insanlık dışı suçların hesabını vermesi için İsrail'e karşı tüm baskı türlerini uygulama" çağrısı yapıldı.

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Şili'nin de katılma bildiriminde bulunduğu belirtilmişti.

Şili, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya ve Türkiye'nin ardından Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 8. ülke oldu.