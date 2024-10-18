Hamile Eşini Öldüren Koca Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Hamile Eşini Öldüren Koca Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı

Hamile Eşini Öldüren Koca Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı

Denizli'de hamile eşi Hatice Çaltı'yı öldüren Ramazan Çaltı, bölge mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

18.10.2024 20:20
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DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, ikiz bebeklere hamile olan eşi 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'yı (43) öldüren Ramazan Çaltı (39) hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Çaltı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Mayıs 2022'de Yeni Mahalle meydana geldi. 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklerine 5 aylık hamile olan Hatice Çaltı'dan haber alamayan yakınları, 11 Mayıs'ta, erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileriyle eve gelip, odaları kontrol eden polis, Çaltı'yı banyonun küvetinde çıplak ve hareketsiz buldu. Başından yaralı Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda kesici ve delici alet yarası bulunmayan Çaltı'nın, ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği değerlendirildi. Savcının incelemesinin ardından Çaltı'nın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopside Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edilince boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan ve çelişkili ifadeler veren, kollarında tırnak izleri saptanan eşi Ramazan Çaltı, önce Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ardından savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

İDDİANAMEDE AĞIRLAŞTIRIMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Çaltı'nın, hamile eşini banyoda elleriyle boğarak öldürdüğü delillerle ortaya konuldu. İddianamede Çaltı'nın polisteki ifadesine yer verilirken, cinayet suçunu kabul etmediği, eşiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldığını, karısının öldüğünü çalışmak için gittiği tarlada öğle saatlerinde kendisini arayan kişiden öğrendiğini ileri sürdüğü kaydedildi. Ancak soruşturma kapsamında, Çaltı'nın eşini öldürdüğü, iş yerleri ile çevreden alınan güvenlik kamera kayıtları ve çelişkili ifadeleriyle belirlendi. Ramazan Çaltı'nın evden ayrıldığı sırada ve gittiği iş yerindeki kamera kayıtlarında üzerinin ıslak olduğu görüldü. Çaltı'nın ıslak halde eve birkaç kez girip çıktığı, kolunda bulunan kızarıklığın da eşini öldürdüğü sırada meydana geldiğinin belirlediği iddianamede yer aldı. Olay günü eve başka birinin girip çıkmadığının da kamera görüntüleriyle tespit edildiği vurgulandı.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Ramazan Çaltı, geçen yıl kasım ayında görülen karar duruşmasında beraat etti. Çaltı yaklaşık 6 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

Yerel mahkemenin beraat kararı sonrası Hatice Çaltı'nın kardeşleri beraat kararına istinaf mahkemesine taşıdı. Tutuklu sanık Çaltı, Antalya Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde tekrar yargılandı. Dün görülen davada 1. Ceza Dairesi, Ramazan Çaltı'yı hamile eşini kasten öldürme suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamile Eşini Öldüren Koca Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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