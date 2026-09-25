Han Zheng, Yotova ile görüşmede Çin-Bulgaristan ilişkilerini geliştirmek istedi

NEW YORK, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin- Bulgaristan ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Han, perşembe günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu çerçevesinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile bir araya geldi.

Yotova'ya Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ve iyi dileklerini ileten Han, Çin ile Bulgaristan'ın coğrafi olarak birbirinden uzak olmasına rağmen her zaman geleneksel dostluk ve karşılıklı faydaya dayalı ikili ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Han, son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında karşılıklı güvenin derinleşmeye devam ettiğini ve çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bulgaristan ile üst düzey temasları güçlendirmeyi, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeyi ve birbirlerinin temel çıkarları ile başlıca endişelerini gözetmeyi sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

İki ülke arasında tarım, bilgi ve iletişim ile otomotiv parçaları imalatı gibi alanlardaki verimli işbirliğine dikkat çeken Han, gençlik, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlarda karşılıklı etkileşimleri derinleştirmek, halklar arası bağı güçlendirmek, çok taraflı koordinasyonu artırmak ve işbirliğinden her iki halka fayda sağlayacak daha fazla sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

Yotova ise Han'dan, Xi'ye içten selamlarını iletmesini istedi. Çin-Bulgaristan geleneksel dostluğuna büyük önem verdiklerini belirten Yotova, ikili ilişkilerin son yıllarda sağlıklı ve istikrarlı gelişim ivmesini koruduğunu ifade etti.

Yotova, karşılıklı üst düzey temasları daha da artırma, elektrikli araçlar ile üst düzey imalat ve telekomünikasyon gibi alanlarda işbirliğini genişletme, ikili ticarette sürekli bir büyüme sağlama, halklar arası ve kültürel alışverişleri güçlendirme ve tatbiki işbirliği sonuçlarını hayata geçirme yönündeki temennilerini dile getirerek, böylelikle Bulgaristan-Çin stratejik ortaklığının içeriğinin sürekli zenginleşeceğini kaydetti.