Hasbaya'ya İsrail Saldırısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasbaya'ya İsrail Saldırısı

Hasbaya\'ya İsrail Saldırısı
27.03.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'ın Hasbaya beldesine saldırdı; bölge sakinleri endişeli ve yerinden edilme artıyor.

Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine bağlı Hasbaya beldesi, İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarını yeniden başlatmasının ardından ilk kez saldırıya maruz kalırken, bölge sakinleri İsrail'in saldırılarını daha önce hedef almadığı beldeleri kapsayacak şekilde genişletmesinden endişe duyuyor.

Lübnan'ın güneydoğusundaki birkaç beldeyi kapsayan stratejik öneme sahip Arkub bölgesinde bulunan Hasbaya, İsrail ordusu ile Hizbullah mensupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Hiyam, Kefr Kila ve Adise gibi sınır bölgelerinden yerinden edilen çok sayıda kişiye ev sahipliği yapıyor.

İsrail ordusunun 25 Mart'ta akşam saatlerinde Hasbaya beldesindeki Hasbani Nehri yakınında dağ evi tarzı bir yapıyı hedef alması nedeniyle bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu 2024'te de aynı bölgeye saldırı düzenlemiş ve Hizbullah'a yakın bir televizyon kanalında çalışan bazı gazetecileri öldürmüştü.

İsrail'in saldırdığı evde Suriyeli bir işçi kalıyordu

Bölgedeki dağ evlerinin sahibi Enver Ebu Gayda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırı bir savaş uçağıyla yapıldı ve vurulan ev kiralık değildi, yalnızca Suriyeli bir işçi kalıyordu orada." dedi.

Gayda, İsrail'in saldırılarını daha önce hedef almadığı beldeleri kapsayacak şekilde genişletmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Hasbaya'da hedef alınan evin yakınında yerinden edilen 30 Lübnanlının bulunduğuna dikkati çeken Gayda, İsrail'in "gerekçesiz saldırısını" eleştirdi.

Gayda, "240 metrekarelik mutfak tamamen yıkıldı, 35 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi hasar gördü, maddi hasar çok büyük." dedi.

Genellikle Dürzilerin yaşadığı Hasbaya'da 1120 yerinden edilmiş kişi bulunuyor

Hasbaya Belediye Başkanı Lebib Hamra da İsrail ordusunun bir işçinin kaldığı evin mutfağını bombaladığını söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırı başlatmasının ardından Hasbaya'da yerinden edilenleri kabul ettiklerini belirten Hamra, ayrıca bölge halkının güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Hamra, herhangi bir riski önlemek için yerinden edilen kişilerin kabul edilmesiyle ilgili belediyeyle önceden koordinasyon sağlanmasının gerektiğini vurguladı.

Saldırıların son bulmasını talep eden Hamra, "Beldemiz nispeten hala istikrarlı ve yerinden edilen kişilere de buranın insani gibi davranılıyor." dedi.

Hasbaya'da yerinden edilenlerin sayısının 1120'ye ulaştığını söyleyen Hamra, bu kişilerin barınma merkezleri ve bazı evlerde kaldığını aktardı.

Hamra, uzun süre saldırılara maruz kalan bölge halkının güvenlik ve istikrar içinde yaşama isteğini de dile getirdi.

Lübnan'ın güneydoğusunda genellikle Dürzilerin yaşadığı Hasbaya beldesinin nüfusunun yaklaşık 12 bin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasbaya'ya İsrail Saldırısı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:25:03. #7.12#
SON DAKİKA: Hasbaya'ya İsrail Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.