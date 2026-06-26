Hasret İlk Kez Karnesini Arkadaşlarıyla Aldı

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yaşlıdal mezrasındaki ilkokulun 3 yıl boyunca tek öğrencisi olan Hasret Aydın (10), naklinin yapıldığı İpekyolu ilçesindeki Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'nda ilk kez sınıf arkadaşlarıyla birlikte karne sevinci yaşadı. Daha önce yalnız eğitim gördüğünü belirten Hasret, "Tek başımaydım, şimdi 32 arkadaşım var. İlk kez karnemi arkadaşlarımla birlikte aldım" dedi.

Gürpınar ilçesine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'nin Yaşlıdal mezrasında bulunan 2 derslikli ilkokulda, öğrenci sayısının yıllar içinde azalmasıyla Hasret Aydın okulun tek öğrencisi olarak kaldı. 2022 yılında birinci sınıfa başlayan Hasret, ilkokul üçüncü sınıfın sonuna kadar eğitimini tek başına sürdürdü. Bu süreçte ücretli öğretmen Şahin Aydın tarafından eğitim verilen Hasret, yaşıtlarından uzak bir eğitim hayatı geçirdi.

Kızının daha iyi şartlarda eğitim almasını isteyen Ramazan Aydın, İpekyolu ilçesinde ev kiralayarak ailesiyle birlikte kent merkezine taşındı. Nakil işlemlerinin ardından Hasret, İpekyolu ilçesindeki Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'na kayıt yaptırdı. Bu yıl eğitimini 4-C sınıfında sürdüren Hasret, 32 sınıf arkadaşıyla birlikte ilk kez sosyal bir okul ortamında eğitim gördü.

Karne gününde büyük mutluluk yaşayan Hasret Aydın, "İlk kez arkadaşlarımla birlikte karne heyecanı yaşadığım için çok mutluyum. Daha önce okulun tek öğrencisiydim ve çok sıkılıyordum. Şimdi arkadaşlarımla birlikte eğitim görüyorum. Yaz tatilinde bol bol kitap okuyup gezeceğim" diye konuştu.

'KISA SÜREDE UYUM SAĞLADI'

Okulun rehber öğretmeni Şakir Erzen ise Hasret'in kısa sürede yeni ortamına uyum sağladığını belirterek, "Hasret kızımız mezradaki okulun tek öğrencisiydi. Arkadaşları yoktu. Okulumuza geldikten sonra 32 arkadaş edindi. İlk zamanlarda uyum sürecinde bazı zorluklar yaşadı ancak kısa sürede bunların üstesinden geldi. Şimdi arkadaşlarıyla güçlü bağlar kurdu ve başarılı bir eğitim yılı geçirdi" dedi.

'KIZIM İÇİN EVİMİ VAN'A TAŞIDIM'

Karne törenine katılan baba Ramazan Aydın da kızının eğitim başarısı için Van merkeze taşındıklarını belirterek, "Kızım yıllarca tek başına eğitim gördü. Daha iyi bir eğitim ortamında bulunması için Van'a taşındık. Arkadaşlarıyla birlikte olunca hem sosyal yönden gelişti hem de ders başarısı arttı. İlk kez karnesini arkadaşlarıyla birlikte aldığı için çok mutluyuz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.