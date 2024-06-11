Hatay Arkeoloji Müzesi\'ndeki Eserler Gaziantep\'te Sergilenecek

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem felaketinde oluşan hasarın giderilmesi amacıyla çalışmalar tamamlanana kadar geçici süreyle ziyarete kapatılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki bazı eserlerin, Uluslararası Müze Günü kapsamında Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde geçici süreyle sergilenmesi kararı aldıklarını bildirdi.

Ersoy, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Ersoy, 6 Şubat 2023'teki deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya'daki çalışmalarla ilgili koordinatör olarak görevlendirildiğini ancak Hatay'ın hassasiyetle takip ettiği illerden biri olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından hasar tespiti çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Ersoy, Hatay'daki müzeler için acil müdahale uygulamalarını hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Cemil Meriç, Vali Rahmi Doğan ve Hatay Edebiyat Müze kütüphanelerinin depremde yıkılması nedeniyle şehir müzesinin, Hatay Kent Müze Kütüphanesi olarak yapılmasına karar verdiklerini kaydeden Ersoy, buranın restorasyonu ve tefrişinin tamamlanarak hazır hale getirildiğini bildirdi.

Resmi Gazete'de Mayıs 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle afet bölgesinde proje yardımı üst limitinin 5 katına, uygulama yardımı üst limitinin ise 10 katına çıkarıldığını anımsatan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hatay'da Bakanlığımızca 368 tescilli taşınmaz kültür varlığı için başvuru yapılırken, 325 tecilli taşınmaza proje, 12 tescilli taşınmaza da uygulama yardımı yapılması kararlaştırıldı. 2023-2024 dönemlerinde toplam 325 tescilli taşınmaz kültür varlığına yaklaşık 225 milyon ve 12 tescilli taşınmaz kültür varlığına ise 233 milyon uygulama yardımı yapılması kararlaştırıldı. Öte yandan bu yapılardan 8 adedinin restorasyon süreci de Bakanlığımızca yürütülüyor."

Antakya Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Çalışmaları'nı tamamladıklarını belirten Ersoy, bu çerçevede 307 hektarlık planlama alanında, tarihi araştırma, alanın doğal yapısı, sosyolojik yapı, arkeolojik araştırma, kentsel hafıza araştırması, mimari doku, yapısal karakteristik özellikleri ve planlama tasarımı olmak üzere 8 ana başlıkta çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

"Odak noktamız Kurtuluş Caddesi ve Köprübaşı Meydanı olacak"

Ersoy, eş zamanlı olarak arkeoloji, iklim, çevre, sosyoloji alanındaki analizlerle birlikte parsel bazında mimari detay çalışmalarına inen, kentin yeniden ihyasına yönelik plan kararlarının da 3 boyutlu modellemeyle oluşturulduğunu vurguladı.

Üçüncü adım olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Tasarım Vakfının uzman ekibi ve danışmanların çalışmalarıyla hazırlanan koruma amaçlı imar planının tamamlandığını kaydeden Ersoy, çalışmaların onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletildiğini belirtti.

Koruma amaçlı imar planının onaylanarak yürürlüğe girdiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Planlar aynı zamanda askıya çıkmış olup kamuoyunun bilgisine de sunuldu. Planların detayına 'antakyatarihikentmerkezi.ktb.gov.tr' web sitesi aracılığıyla da ulaşmak mümkün. Plan dahilinde 307 hektarlık planlama alanının, eski eserler ve eski eserlere uyumlu yeni yapılarla en özgün haline getirilmesi hedefleniyor. Odak noktamız tarihte ilk ışıklandırmanın yapılmış olduğu Kurtuluş Caddesi ve Köprübaşı Meydanı olacak. Bu bölgede, kentsel tasarım projeleri kapsamında kent mobilyalarını, aydınlatma elemanlarını, zemin döşeme kaplamalarını tarihi dokuya uygun şekilde planladık. Önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan proje için 1 milyar liralık ödenek ayırdık."

Bakan Ersoy, Hatay'daki restorasyon çalışmaları için 3 genel müdürlüğü görevlendirdiklerini, burada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün şu ana kadar 3 işin ihale işlemlerini gerçekleştirdiğini anlatan Ersoy, Hatay Müze Kent Kütüphanesinin restorasyonu ve teşhirinin tamamlandığını, tescilli yapıların deprem sonrası kültür enkazı ayrıştırılması ve desteklenmesi işlerinin ise bu yıl tamamlanacağını duyurdu.

Hatay Arkeoloji Müzesinin açılışını ise gelecek yıl yapmayı hedeflediklerini anlatan Ersoy, 2023-2025 yıllarında söz konusu işler için toplam 2,5 milyar liranın üzerinde bir ödeneğin aktarılmasını planlandıklarını ifade etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün de toplam 64 işin ihale işlemlerini gerçekleştirdiğini belirten Ersoy, bunların 12'sinin ihale sürecinin, 5'inin de ihale hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, bu başlıktaki çalışmalar için de 2,5 milyar lira ödenek ayırdıklarını dile getirdi.

Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün de Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yapım işini gelecek yıl ocakta tamamlayacağını bildirdi.

"Hatay Arkeoloji Müzesi'nin açılmasından sonra Gaziantep eserleri Hatay'da sergilenecek"

Bakan Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki bazı eserlerin, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde geçici süreyle sergilenmesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Deprem felaketinde oluşan hasarın giderilmesi amacıyla Hatay Arkeoloji Müzesi, çalışmalar tamamlanana kadar geçici süreyle ziyarete kapatıldı. Müze eserlerine erişimin devam ettirilmesi amacıyla Uluslararası Müze Günü kapsamında Hatay Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı bazı eserlerin Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde geçici süreyle sergilenmesi kararı aldık. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen 'Antakya'dan Zeugma'ya: Medeniyetler Buluşuyor' adlı sergi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek olup serginin bitiminde eserler Hatay Müzesi Müdürlüğüne iade edilecektir. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde müzecilik rutini olarak, farklı müzelere ait eserler ödünç alınarak süreli sergiler düzenlenmektedir. Yaşadığımız deprem neticesinde de ülkemizdeki tüm müzeler, benzersiz bir dayanışma örneği sergilemiş ve kendisi de deprem bölgesinde yer almasına rağmen depremden etkilenmeyen Gaziantep Zeugma Müzesi de destek konusunda adeta bir lokomotif görevi üstlenmiştir. Medeniyetler Buluşuyor temasının ikinci ayağı olarak da Hatay Arkeoloji Müzesi'nin açılmasından sonra Gaziantep eserleri Hatay'da sergilenecektir. Böylelikle Hatay ile Gaziantep arasında bir de gönül köprüsü kurmuş oluyoruz."

Ersoy, sadece bir şehir değil, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasın en önemli temsilcilerinden biri olan Hatay'ın aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli emanetleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Bu mirası gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü veren Ersoy, "Bu zor günlerde millet olarak birlik ve beraberlik içinde olduk. Tüm Türkiye'nin yüreği ve zihni deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikteydi. Devletimiz, Hatay için seferber oldu, olmaya da devam edecek. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için açıkladığımız projelerin durumunu günbegün takip edeceğimden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.