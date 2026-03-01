Hatay'da Depremde 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binanın "Kaçak Olmasına Göz Yuman" 10 Bürokrata Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
Hatay'da Depremde 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binanın "Kaçak Olmasına Göz Yuman" 10 Bürokrata Soruşturma İzni Verildi

01.03.2026 09:47  Güncelleme: 10:47
6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği "No: 10" apartmanının yıkımına ilişkin 10 eski belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, belediyedeki bürokratların, yapının ruhsatsız ve kaçak olmasına göz yumduğu, denetim görevini yerine getirmediği kaydedildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği "No: 10" apartmanının yıkımına ilişkin 10 eski belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, belediyedeki bürokratların yapının ruhsatsız ve kaçak olmasına göz yumduğu, denetim görevini yerine getirmediği kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde bulunan "No: 10" adlı 2 katlı apartmanın yıkılması sonucunda, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkımında sorumluluğu olduğu iddiasıyla eski Antakya Belediye Başkanları İsmail Kimyeci ve İzzettin Yılmaz, eski Küçükdalyan Belediye Başkanları Vahip Sahil, Lina Cilli Sahil ve Fuat Altınel, eski Antakya Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Okur, Mehmet Cengiz Özgöz, Mustafa Kemal Karakaplan, Engin Sözer, Orhan Namık Mursaloğlu ile eski Antakya Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Mehmet Altınöz hakkında soruşturma izni istedi.

10 isme soruşturma izni verildi

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan kararla tüm kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi; Orhan Namık Mursaloğlu'nun 6 Şubat 2023'te hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma izni verilmediği kaydedildi.

Kararda, ön inceleme raporuna atıf yapılarak, "Hatay Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce İmar Barışı Sorgulama Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalar neticesinde yapı ile ilgili herhangi bir yapı kayıt belgesine rastlanılmamıştır" denildi.

3194 sayılı İmar Kanun'a aykırılık tespiti

Kararda, hakkında ön inceleme yapılanlar tarafından Müfettişliğe sunulan ifadeler göz önüne alındığında, söz konusu binanın "kaçak olarak yapılmasının engellenmemesinin ve bina yapıldıktan sonra herhangi bir işlem tesis edilmemesinin", hakkında ön inceleme yapılanların sorumluluklarını ve kusurlarını ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı belirtildi.

Belediyelere, ruhsatsız yapıların tespiti ve bunlarla mücadele için görev ve yetki verildiği, dolayısıyla kaçak yapı ile mücadele kapsamında belediyenin harekete geçmesi için şikayette bulunulmasının zorunlu olmadığı vurgulanan kararda, "Gerek bilirkişi raporunda yer alan tespit ve değerlendirmeler, gerekse müfettişlikçe mahallinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bilgi, belge ve alınan ifadeler birlikte değerlendirildiğinde; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42'nci madde hükümleri uyarınca görev ve yetkilerini kullanmayarak denetimsiz, projesiz ve ruhsatsız olarak yapıldığı değerlendirilen söz konusu yapıya ilişkin yıkım, ruhsatlandırma veya aykırılığın ortadan kaldırılmasına yönelik herhangi bir eylemde bulunmayan belediye görevlilerinin sorumluluklarının bulunduğu sonucuna varılmıştır" denildi.

Beş belediye başkanı ile zabıta sorumlularına soruşturma izni

5393 sayılı Belediye Kanunu'nunda yer alan ilgili hükümler kapsamında, "Belediye Başkanı'nın, kaçak yapıların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması konusunda yapı kontrol birimini kurarak, gerekli işlemlerin takibi hususunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği" vurgulanan kararda, buna rağmen söz konusu yapıya ilişkin herhangi bir eylemde bulunmayan, 1994 ve 2014 yılları arasında görev yapan mülga Küçükdalyan Belediye Başkanı Vahip Sahil, Lina Cilli Sahil, Fuat Altınel ile 2014-2019 yılları arasında görev yapan eski Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve 2019-2024 yılları arasında görev yapan eski Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz hakkında soruşturma izni verilmesine hükmedildi.

Kararda, şu tespitlere de yer verildi:

"Kaçak yapının inşa edilmesinden sonra görev yaptıkları birimin yetki ve sorumluluğunda olmasına rağmen konuyla ilişkin herhangi bir eylemde bulunmayan, 2014-2021 yılları arasında Zabıta Müdürlüğünden sorumlu belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten Abdullah Okur, Mehmet Cengiz Özgöz, Mustafa Kemal Karakaplan ve Engin Sözer'in sorumluluklarının bulunduğu anlaşıldığından, haklarında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde ruhsatsız yapılarla ilgili düzenlenmiş görev ve sorumluluklarının yanı sıra 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42'nci maddelerinde yer alan; ruhsatsız yapıları tespit etmek, bu yapıların yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar ve talimatları doğrultusunda ilgili kanuni yetkililerle birlikte gerekli diğer tedbirleri almak şeklindeki görev ve sorumlulukları bulunmasına rağmen, görevlerini ihmal ederek denetimsiz ve ruhsatsız olarak inşa edildiği tespit edilen söz konusu yapı hakkında herhangi bir işlem tesis etmeyen ve 2014-2024 tarihleri arasında Zabıta Müdür Vekilliği görevini yürüten Mehmet Altınöz'ün sorumluluğunun bulunması nedeniyle soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir."

Öte yandan, eski Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Namık Mursaloğlu'nun 6 Şubat 2023 tarihinde vefat ettiği anlaşıldığından hakkında soruşturma izni verilmedi.

Bürokratlar Danıştay'a itirazda bulundu

Edinilen bilgiye göre, haklarında soruşturma izni verilen kamu görevlilerinin, Danıştay 1. Dairesi'ne yaptıkları itirazın henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Antakya, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Depremde 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binanın 'Kaçak Olmasına Göz Yuman' 10 Bürokrata Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
