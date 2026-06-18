Hatay\'da Gastrodiplomasi Programı Başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen " Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı, Hatay'da başladı.

Tarihi Meclis Binası'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın video mesajı izletildi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajı okundu.

Vali Mustafa Masatlı, böylesi anlamlı bir programa Hatay'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hatay'ın, yüzyıllardır sofrasıyla insanları buluşturan, lezzetiyle kültürleri konuşturan, ikramıyla gönüller arasında köprü kuran kadim bir gastrodiplomasi merkezi olduğunu belirten Masatlı, kentin zengin mutfağını anlattı.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından şehrin yeniden inşasının yanı sıra ruhunu, hafızasını, kültürünü, üretim geleneğini, sofra adabını ve insanların hayata tutunma iradesini de yeniden ayağa kaldırmayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla gastronomiyi, Hatay'ın yeniden doğuş hikayesinin tali bir başlığı olarak değil, şehrimizin kimliğini, ekonomisini, turizmini, kadın emeğini, üretim gücünü, esnafını, sanatçısını, çiftçisini ve uluslararası tanıtım kabiliyetini besleyen stratejik bir alan olarak ele aldık. Bu kapsamda 2024'te ilk olarak Antakya Gastronomi Çarşısı'nı hayata geçirdik. Bu çarşıyla amacımız, yalnızca Hatay lezzetlerini ziyaretçilerimizin istifadesine sunmak değil, aynı zamanda depremle derin yaralar alan şehrimizde sosyal hayatın yeniden canlanmasına, vatandaşlarımızın iyi olma haline, esnafımızın üretime dönmesine, ustalarımızın maharetini yeniden sergilemesine ve Hataylıların aynı sofrada yeniden buluşmasına katkı sağlamaktır."

"Hedefimiz, Hatay'ımızı coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye birinciliğine taşımaktır"

Vali Masatlı, yine deprem sonrası kurulan Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda yer alan restoranlarla gastronomi değerlerini çarşı ziyaretçilerinin istifadesine sunduklarını ifade etti.

Şehrin kadim sofra mirasını koruma noktasında üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer başlığın da coğrafi işaret çalışmaları olduğunu vurgulayan Masatlı, "5 Şubat 2023'te 25 olan coğrafi işaretli ürün sayımızı bugün itibarıyla 70'e yükselttik. Bu alanda Hatay'ımızı Türkiye 3'üncüsü konumuna taşıdık. Ancak biz bu başarıyı nihai hedef olarak görmüyoruz. Hedefimiz, Hatay'ımızı coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye birinciliğine taşımaktır." dedi.

Masatlı, coğrafi işaret tescil çalışmalarıyla şehrin marka değerini yükselttiklerini ve Hatay mutfağını ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşıdıklarını dile getirdi.

Kadın emeğinin de bu vizyonlarının en güçlü taşıyıcılarından biri olduğunu belirten Masatlı, bu manada da 35 olan kadın kooperatifi sayısını 53'e yükselterek Hatay'ı bu alanda Türkiye birincisi yaptıklarını söyledi.

Masatlı, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 2 gün sürecek bu programda da ortaya konulacak fikirlerin, yapılacak değerlendirmelerin ve paylaşılacak tecrübelerin Hatay'a için çok değerli sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ise Hatay'ın yüzyıllardır sofrasını herkese açık tutmuş bir şehir olduğunu belirtti.

Hatay'da sofranın sadece yemek yenilen bir yer olmadığını vurgulayan Güngör, şöyle devam etti:

"Sofra, bir dil, bir müzakere zemini, barış masasıdır. Farklı inançlardan, kültürlerden insanların aynı ekmekten koparıp, aynı tuzluğa uzandığı, anlaşmazlıkların çoğunun bir tabak humus, bir fincan Antakya kahvesiyle çözüldüğü bir şehirdir burası. İşte bugün burada konuşacağımız gastrodiplomasi, tam da bu geleneğin modern dünyadaki karşılığını oluşturmaktadır."

Güngör, programın amacının Hatay'ın sofrasını Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü pencerelerinden biri haline getirmek olduğunu belirterek, belediye olarak bu hedefe tam destek vermeye kararlı olduklarını kaydetti.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel'in de bir konuşma yaptığı program, İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Ayben Ünel Kuşculuoğlu'nun moderatörlüğünde devam etti.

Programda, panelistler İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, İSTE Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Doğan, pastane işletmecisi Fevzi Kit, Hatay Anadolu Şef Aşçılar Derneği şefi Ahmet Uçman ve restoran şefi Eren Demirci Hatay mutfağı konusunu ele aldı.

Program kapsamında kentte ağırlanan yerli ve yabancı basın mensupları, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda ağırlandı.

Burada kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri sergilendi, Hatay'ın meşhur tepsi kebabının yanı sıra "haytalı" ve "kömbe" yapım aşamalarıyla basına mensuplarına tanıtıldı.