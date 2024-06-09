Hatay'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi - Son Dakika
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Hatay'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

Hatay\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Milli Gençlik Vakfı (MGV) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Hatay Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Uluçınar Mahallesi'nde Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Yapılan açıklamada, Gazze'deki katliamın devam ettiği vurgulanarak, Filistinli kardeşlerin sadece kendi topraklarını koruma ve özgürleştirme mücadelesi vermediği, aynı zamanda Bağdat, Şam, Doğu Türkistan, Diyarbakır ve İstanbul'un selameti için de mücadele ettiği belirtildi. Protesto sonrası grup dağıldı.

09.06.2024 21:35
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Milli Gençlik Vakfı (MGV) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Hatay Şubesi öncülüğünde, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar Uluçınar Mahallesi'nde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki katliamın sekiz aydır durmadan sürdüğü hatırlatıldı.

Filistin'de insanlık dramının yaşandığını belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'de bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücadele verilmiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücahede ediyor. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki karşımızda bulunan İsrail adlı terör organizasyonunun hedefi yalnızca Gazze, Kudüs yahut Batı Şeria ile sınırlı değil. Bugün, İsrail Gazze'de başarılı olduğu takdirde siyonistlerin yarın ki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacak."

Gruptakiler daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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