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Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Zeynep Hüzmeli'nin Sutaşı Mahallesi'ndeki prefabrik evde çıkan yangında, 2 çocuk yaşamını yitirdi. Evden çıkmayı başaran anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, İsacan (4) ve Doğa (1) hayatını kaybetti. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Hatay\'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
07.01.2024 - 10:39,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Zeynep Hüzmeli'nin Sutaşı Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptığı 3 çocuğuyla kaldığı prefabrik evde yangın çıktı.

Evden 1 yaşındaki kızı Duru ile çıkmayı başaran Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa'nın (1) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocukların cenazesi Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi.

Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA
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