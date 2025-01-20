Hatay\'da Yapı Denetimi İhlali: Kamu Görevlilerine İddianame

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(ANKARA) - Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Göçemen 2 Apartmanı'nda 6 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Antakya Belediyesi'nde çalışan 5 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı. "Kamu görevinden kaynaklı üzerlerine düşen objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak birden fazla kişinin hayatını kaybetmelerine neden oldukları" belirtilen şüphelilerle ilgili iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcılık bu dosyanın, ana dosya ile birleştirilmesini talep etti.

Hatay'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Binada yaşayan 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, müteahhit Mehmet Salih Göçemen, yapı denetim şirket yetkilisi Mehmet Güna, proje ve uygulama denetçisi Züheyr G, zemin etüt raporu müellifleri jeoloji mühendisi Hıdır Zervent ve jeofizik mühendisi Evren Gümüş, şantiye şefi Mehmet Fatih Rifaioğlu ve kontrol elemanı Selman Yeniocak hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Beş kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı...

Başsavcılık ayrıca, İçişleri Bakanlığı'ndan Göçemen 2 Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin AK Parti'li Antakya Belediyesi'nin, Yapı Kontrol ve Ruhsat Birimleri çalışanları hakkında soruşturma izni talep etti.

Antakya Kaymakamlığının bu kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi üzerine yapılan itirazlar, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince ele alındı. Daire, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı kaldırdı, kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu görevlileri Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer ile belediye çalışanları inşaat teknikeri Arif Murat Elçi, elektrik mühendisi Bekir Sıtkı Aydın, makine mühendisi Hayrinnisa Kimyacı ve mimar Mevlüt Semih Küreç hakkında hazırladığı iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Antakya Belediye Başkanlığı tarafından yıkılan binaya ilişkin düzenlenen 26 Aralık 2019 tarihli yapı ruhsatında, şüphelilerden Mevlüt Semih Küreç ve Engin Sözer'in isimlerinin bulunması, yine Antakya Belediyesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 28 Nisan 2021 tarihli yapı kullanım izin belgesinde şüphelilerden Bekir Sıtkı Aydın, Hayrinnisa Kimyacı, Arif Murat Elçi ve Engin Sözer'in isimlerinin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Göçemen 2 Apartmanı'na ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan bilirkişi raporuna göre, "Belediye Yapı Kontrol ve Ruhsat Birimi"ndeki sorumluların "tali kusurlu" bulundukları hatırlatılan ve Yargıtay kararlarına atıf yapılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Antakya Belediyesi'nin 'ruhsat birimi ve yapı kontrol birimleri'ndeki kusuru bulunan kamu görevlilerinin cezai sorumluluklarının 'bilinçli

taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçunu oluşturduğu ve suçun zaman aşımının ölüm ve yaralanma neticelerinin meydana geldiği tarihten itibaren başlaması gerektiği şeklindeki içtihatları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, üzerlerine atılı suçlamadan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmeyen şüphelilerin 'belediyenin yapı kontrol ve ruhsat biriminde yerine getirdikleri kamu görevinden kaynaklı üzerilerine düşen objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak binanın deprem sebebiyle çökmesi sonucu birden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmak suretiyle üzerine atılı 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işledikleri hususunda haklarında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüpheye ulaşılmıştır."