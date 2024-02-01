Hatay Tanıtım Günleri Başladı

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HATAY Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı etkinlik alanında başladı. 6 Şubat depreminde zarar gören Hatay esnafına destek olmak amacıyla kültürel ve yöresel lezzetlerin tanıtılacağı etkinlik 1-4 Şubat tarihleri arasında devam edecek.

Hatay Valiliği ve Hatay Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen 'Hatay Tanıtım Günleri' Atatürk Havalimanı etkinlik alanında başladı. Açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Hatay Dernekler Federasyon Başkanı Hüseyin Yılmazer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde Medeniyetler Orkestrası da mini bir konser verdi. 4 Şubat Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte, Hatay'ın yöresel yemeklerinin satışından elde edilecek gelirle depremde zarar gören esnafa destek verilecek.

'BU YARALARIN TEDAVİ EDİLMESİ GEREKİYOR

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Bu sadece Hatay'da ya da 11 ilde olmadı. Gerçekten milletimizin, devletimizin her karışında, her köşesinde bu deprem, bu acı hissedildi. Allah beterinden korusun. Bu etkinliklerin en önemli faydası şu; evet deprem oldu, evet kayıplarımız var ama toparlanmamız gerekiyor. Acılarımız var, yaralarımız var. Bu yaraların tedavi edilmesi gerekiyor. Hem maddi olarak, hem manevi olarak. Maddi olarak bir şekilde tedavi edilir ama manevi olarak bu rehabilitasyon sürecinin hızlanması için bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

'GÖNÜL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE TÜM YARALARI SARMAK İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET İÇERİSİNDE OLDUK

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, 'Ateş düştüğü yeri yakar ama bu 11 ilimizde, orada yaşayan ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza, onların bizzat yaşadıkları ve yakınlarının yaralanması ve vefatı sebebiyle dolaylı olarak yaşamış oldukları acılara bütün milletimiz ortak oldu. Hepsinin acısını 85 milyon milletimiz dertli yüreğinde taşıyor hala. ve hemen depremin olmasının akabinde, saniyeler içerisinde Türkiye'nin her yerinden tamamen kendi arzuları, inisiyatifleriyle vatandaşlarımız harekete geçtiler. El birliği, gönül birliği içerisinde tüm yaraları sarmak için büyük bir gayret içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tüm milletimiz harekete geçti. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Hatay tarih boyunca 7 defa çok büyük depremlerle yıkılmış ama her birinde yeniden kurulmuş. Şimdi tekrar eski günlerine, o şen bir şehir olarak yaşadığı günlere hep beraber döndüreceğiz inşallah dedi.

'YÖRESEL LEZZETLERİNİ TATMALARI İÇİN VATANDAŞLARIMIZI ATATÜRK HAVALİMANINA BEKLİYORUZ

Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Yılmazer, 'Bu yıl 1-4 Şubat tarihleri arasında Atatürk Havalimanında Hatay'ımızı İstanbulluların hizmetine sunduk. Depremden en çok etkilenen şehrimiz Hatay'ın esnafı bugün burada, 4 gün boyunca İstanbullulara hizmet verecek. Biz İstanbullu hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı hem depremzede esnafımızın yanında olmaları için, hem de bir yıldır özlem duydukları Hatay'ın yöresel lezzetlerini tatmaları için 1-4 Şubat tarihleri arasında Atatürk Havalimanına bekliyoruz diye konuştu.

'DEPREMZEDE ARKADAŞLARIMIZA YARDIMCI OLMAK İÇİN GELDİK

Hatay tanıtım günlerini ziyaret eden Mehmet Aslanoğlu, 'Kuşadası'nda yaşıyorum, misafir olarak geldim. Lezzet olarak çok özlediğim lezzetler. Etnik olarak, kültür olarak bu şekilde yayılması, tanıtılması güzel. Dayanışma içerisinde olmamız gereken bir durum var. Türk halkı için dayanışma içinde olmamız önemli dedi. Bir diğer ziyaretçi Meryem Balkaya ise, 'İstanbul'da yaşayan bir Hataylıyım. 30 yıldır burada yaşıyorum ve özlem gidermek için geldik. Depremzede arkadaşlarımıza yardımcı olmak için geldi ifadelerini kullandı.