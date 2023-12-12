Haydar Aliyev Anma Günü Konseri Ankara\'da düzenlendi

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. ve ebediyete intikalinin 20. yılında Ankara'da "Haydar Aliyev Anma Günü Konseri" düzenlendi.

Bilkent Üniversitesi Konser Salonu'nda gerçekleşen "Haydar Aliyev Anma Günü Konseri"ne AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Çalışma Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan konuşmacı olarak katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Haydar Aliyev'in hayatını anlatan kısa belgesel gösterildi ve Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin sahne aldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov, açılış konuşmasında Haydar Aliyev'in Azerbaycan ve Türk halkının kalbinde yaşadığını belirterek, "Ulu önderin en büyük eseri Azerbaycan'dır." dedi.

Aliyev'in ekonomik ve askeri olarak zayıf olduğu bir dönemde Azerbaycan'a liderlik ettiğini belirten Memmedov, "O hem devlet kurdu hem de güçlü insanlar yetiştirdi." ifadesini kullandı.

Memmedov, Aliyev'in sarf ettiği "Bir millet, iki devlet" sözünü hatırlatarak, bunun iki ülke ilişkilerinde önemli yer tuttuğunu kaydetti.

"Haydar Aliyev, Türk sevdalısıydı"

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Çalışma Grubu Başkanı Emiraslanov da Aliyev'in ülkesinin büyük buhran içinde olduğu bir dönemde liderlik ettiğini vurgulayarak, onun Karabağ topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını çok istediğini ifade etti.

Türkiye'de Aliyev'in çok sevildiğinin altını çizen Emiraslanov, "Ulu önder büyük bir Türk sevdalısıydı." dedi.

Emiraslanov, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurulmasının Aliyev'in en büyük arzusu olduğuna dikkati çekerek, bu konuda onun Türkiye'nin rolüne verdiği önemi vurguladı.

"Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım da konuşmasının başında, "Büyük milletlerin büyük evlatları olur. Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü olduğu gibi, Azerbaycan'ın da Haydar Aliyev'i var. Büyük evlatların büyük eserleri olur. Haydar Aliyev'in de eseri karanlıktan aydınlığa çıkararak dünyaya kazandırdığı bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'dir." dedi.

İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun 44 gün içinde 30 yıldır işgal altında olan toprakları kurtardığını hatırlatan Ayrım, Aliyev'in vasiyetinin yerine geldiğini söyledi.

Ayrım, Şuşa Beyannamesinin Azerbaycan ile Türkiye ilişkileri için adeta yol haritası görevi gördüğü değerlendirmesinde bulunarak, "Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücü. Azerbaycan'ın zor gününde, Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Bugün de öyle, yarın da öyle, öbür gün de öyle olacaktır." diye konuştu.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Aydoğan da Aliyev'in Cumhuriyet'in kurulduğu yıl doğduğuna işaret ederek, "Bizler bugün Türkiye'de, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken, kardeş Azerbaycan'ın yükselişini ve gelişmesini gururla izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın son 30 yıl içerisinde büyük bir gelişim yaşadığını dile getiren Aydoğan, bunun güçlü liderliğin bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.