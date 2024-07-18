Hayvanları Koruma Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Ertelendi

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NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'e ertelendi. Sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasını öngören kanun teklifinin ilk üç maddesi kabul edildi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda; kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen, 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yaklaşık 18 saatin ardından 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'e ertelendi.

Kanun teklifinin ilk üç maddesi AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin neredeyse hiç ara vermeden yaklaşık 18 saat görüşmeleri devam ettirmesi muhalefet parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Sağlıksız koşullarda çalıştıklarını belirten muhalefet vekilleri masalara vurarak, Başkan Kirişci'yi protesto etti.