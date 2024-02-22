Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek\'ten İsrail\'e tepki

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, " Gazze'deki insani dramı anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor. Temennimiz Gazze'de akan kanın durması, ateşkesin tesis edilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak yapılmasıdır." dedi.

Şimşek, Kuveyt'in 63'üncü Milli Yılı ve 33'üncü Kurtuluş Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Kuveyt'in derin tarihi ve kültürel bağlarla beslenen sıkı kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Kuveyt'in sergilediği güçlü dayanışma ve destek için teşekkür eden Şimşek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın liderliğinde daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

Şimşek, geçen ay göreve başlayan Kuveyt'teki yeni hükümeti de tebrik etti.

Kuveyt ile işbirliğinin yeni bir dinamizm kazanacağına inandığını vurgulayan Şimşek, "Ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayisi ve enerji gibi alanlarda işbirliğimizi ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirecek büyük bir potansiyele sahibiz. Kuveyt'in 2035 Kalkınma Vizyonu'na da inanıyoruz. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde Türkiye'den katkı vermeye hazırız." diye konuştu.

Türkiye-Kuveyt Karma Ekonomik Komisyonunun 11'inci toplantısının Türkiye'de gerçekleştirileceğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Güçlü Türkiye, güçlü Kuveyt bölgemizin ve İslam aleminin huzur, istikrar ve refahı için büyük önem taşıyor. Kuveyt'in Filistin davasına verdiği güçlü destek de çok değerlidir ve takdire şayandır. Maalesef bugün Gazze'de insanı dramı anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor. Temennimiz Gazze'de akan kanın durması, ateşkesin tesis edilmesi ve insanı yardımların kesintisiz olarak yapılmasıdır."