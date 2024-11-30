Hekim ve Sağlıkçılardan Gazze İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika
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Hekim ve Sağlıkçılardan Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Hekim ve Sağlıkçılardan Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

30.11.2024 17:46
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Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, dondurucu soğuğa rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 55'inci haftasında sürdürdü.

Kentte görevli hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, Gazze halkına destek için Lalapaşa Camisi önünde bir araya geldi.

Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının yanı sıra taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüyen sağlıkçılara, vatandaşlar da çocuklarıyla eşlik etti.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Özgür Esmeray, Gazze halkına ve orada görev yapan meslektaşlarına selam gönderdi.

Arakan, Doğu Türkistan ve Hindistan'da Müslümanların başına gelenleri duyup ayağa kalktıklarını ve mitingler yaptıklarını ifade eden Esmeray, "7 Ekim'den bu yana Gazze için sürekli meydanlarda, sokaklarda yürüyüşler yapıyor sesimizi duyuruyoruz." dedi.

Esmeray, memleketin dört bir yanında görev yapan hekim ve sağlık çalışanları olarak Gazze'deki sağlık krizini 1 yıldan fazla zamandır büyük endişe ve öfke ile takip ettiklerini belirterek, Gazze'deki ablukanın, insani yardım girişi ve dağıtımına engel olduğuna dikkati çekti.

Gazze'nin her yerinde insansız hava araçlarıyla, keskin nişancılarla, hava ve kara bombardımanıyla çocuklara, kadın ve erkeklere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğine işaret eden Esmeray, "50 binden fazla insan İsrail saldırılarında katledildi. Yerleşim alanlarının kasıtlı olarak yok edildiğine şahit olduk. 400 günü aşkın süredir evlerinden sürülen, güvencesiz koşullar altında yaşamaya zorlanan kardeşlerimizin mazlumluğuna şahit olmaktayız." ifadelerini kullandı.

Esmeray, Gazze'de sağlık sisteminin kasıtlı olarak yok edilmek istendiğini, tıbbi ekipman ve ilaç tedarikinin engellendiğini aktararak, bu anlamda tüm toplumların ve devletlerin üzerine düşen görevi yapacağına inandıklarını dile getirdi.

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sonra erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hekim ve Sağlıkçılardan Gazze İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika

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