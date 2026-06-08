Hengshui\'de Medikal Cihaz Üretimi

HENGSHUİ, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Hengshui kentinin Jizhou bölgesi son yıllarda geliştirdiği medikal cihazlar ve rehabilitasyon ekipmanları alanında uzmanlaşmış sanayi bölgesiyle işletmeleri akıllı ve üst segment ürünler üretmeye teşvik ediyor.

Bölgede bu alanda faaliyet gösteren 300'den fazla şirket, halihazırda 40.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.