Hengshui'de Medikal Cihaz Üretimi - Son Dakika
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Hengshui'de Medikal Cihaz Üretimi

Hengshui\'de Medikal Cihaz Üretimi
08.06.2026 13:41
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Hengshui, medikal cihazlar ve rehabilitasyon ekipmanlarıyla istihdam sağlıyor.

HENGSHUİ, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Hengshui kentinin Jizhou bölgesi son yıllarda geliştirdiği medikal cihazlar ve rehabilitasyon ekipmanları alanında uzmanlaşmış sanayi bölgesiyle işletmeleri akıllı ve üst segment ürünler üretmeye teşvik ediyor.

Bölgede bu alanda faaliyet gösteren 300'den fazla şirket, halihazırda 40.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Hebei, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hengshui'de Medikal Cihaz Üretimi - Son Dakika

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