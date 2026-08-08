Hiranur Savgın: Tıp Hayali ve Zorluklarla Mücadele

BURS programını kazanarak kolejde lise eğitimini tamamlayan Hiranur Savgın (17), annesi Hatice Savgın meme kanseri tedavisi gördüğü süreçte hazırlanarak girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısala 554 puanla Türkiye 37'ncisi oldu. Hiranur Savgın'ın hedefi tıp fakültesine yerleşmek.

Batman'da yaşayan ev kadını Hatice Saygın ve Mehmet Sait Savgın çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Hiranur Savgın, ailesinin ekonomik zorluklarına rağmen eğitim hayatından vazgeçmedi. Savgın, babasının yönlendirmesiyle girdiği kolejin bursluluk sınavını kazandı. Yüzde 100 burslu okuyarak liseyi tamamlayan Hiranur, 11'inci sınıftayken annesinin meme kanseri olduğunu öğrendi. Hiranur, bu süreçte annesi kanserle mücadele ederken, doktor olma hayaliyle YKS'ye hazırlandı. Hiranur, YKS'de sayısalda 554 puan alarak Türkiye 37'ncisi oldu.

'ANNEMİN HASTALIĞI BENİ GÜÇLENDİRDİ'

Hiranur Savgın, YKS maratonuna aslında 9'uncu sınıftan itibaren hazırlanmaya başladığını anlatarak, "Doktor olmak istiyordum ve bunun çalışmadan gerçekleşmeyeceğini biliyordum. Düzenli çalıştım, hedefimden hiç vazgeçmedim. 11'inci sınıfta anneme meme kanseri teşhisi konuldu. Bunu öğrendiğimiz an hayatındaki en zor dönemlerden biriydi. İlk başta çok yıkıldım. Annemin hastalığı beni derinden etkiledi. Ama sonra yalnız olmadığımızı gördüm. Ailem ve okulum bana büyük destek verdi. O süreçte benim gibi binlerce insanın olduğunu fark ettim. İnsanların hayatına dokunabilmek, tedavisi olmayan hastalıklara çare bulabilmek için daha çok çalıştım. Bu yaşadıklarım doktor olma isteğimi daha da güçlendirdi" dedi.

'ÜLKEME HİZMET ETMEK İSTİYORUM'

Çocukluğundan beri beyin cerrahı olmayı hedeflediğini belirten Savgın, ortaokul ve lise yıllarında nörobilim ve beyin cerrahisi üzerine çok sayıda kitap okuduğunu söyledi. Üniversitede yalnızca tıp eğitimi almak istemediğini ifade eden Savgın, "Hazırlık eğitiminden sonra laboratuvarlarda çalışmak, tedavisi olmayan hastalıklara çözüm üretecek araştırmalar yapmak istiyorum. Yapay zeka ile tıbbı bir araya getirerek yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyorum. Yurt dışında eğitim aldıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönüp ülkeme hizmet etmek istiyorum. Babam küçüklüğümden beri eğitimim için büyük fedakarlık yaptı. Annem her zaman yanımdaydı. Hastalığına rağmen bana bunu hissettirmemeye çalıştı" diye konuştu.

Üniversiteyi tamamladıktan sonra ilk hedeflerinden birinin ailesine destek olmak olduğunu söyleyen Savgın, "Annemin bu hastalığı yeneceğine inanıyorum. Biz aile olarak birbirimize destek oluyoruz. Ben de doktor olduğumda hem aileme hem de çaresi olmayan hastalıklarla mücadele eden insanlara umut olmak istiyorum" dedi.