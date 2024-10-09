Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz" - Son Dakika
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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz"

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna\'ya güçlü desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz"

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, "Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz" dedi.

09.10.2024 20:46
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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, " Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz" dedi.

Plenkovic, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde ev sahipliğini yaptığı "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi" kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.

Zirvenin üçüncüsünün Hırvatistan'da yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Plenkovic, zirve kapsamında Zelenskiy ve bölge liderleriyle ikili görüşmeler de yaptığını söyledi.

Plenkovic, "Eylüldeki Kiev ziyaretimden yaklaşık 1 ay sonra yeniden Dubrovnik'te bir aradayız. Bugün de Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz." dedi.

Bugün Zelenski ile uzun vadeli işbirliği ve destek anlaşması imzaladıklarını aktaran Plenkovic, "Anlaşma Hırvatistan'ın Ukrayna'ya somut desteğinin tüm önemli yönlerini ve aynı zamanda Hırvatistan'ın sahip olduğu belirli deneyimleri içermekte. Bu deneyimler Hırvatistan'ın geçmişte yaşadığı çatışmaları kapsıyor." diye konuştu.

Plenkovic, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunduğunu belirterek, zirvenin Ukrayna'ya olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Zirveye katılan liderler, Dubrovnik Deklarasyonu'nu imzalayarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklerini ve bölgede devam eden savaşı kınadıklarını aktardı.

Dubrovnik'teki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavchev, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ve Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu katıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasına müteakip ilki Ağustos 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ikincisi şubatta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Zirve, Ukrayna ile bölge ülkelerini liderler düzeyinde bir araya getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: 'Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz' - Son Dakika

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