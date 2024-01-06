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Hizbullah, İsrail'e karşılık olarak sınırdaki askeri üsse roket attı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e karşılık olarak sınırdaki askeri üsse roket attı

Hizbullah Hareketi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik suikasta tepki olarak İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askeri üsse 60'dan fazla roket attığını açıkladı. İsrail ordusu da saldırıyı düzenleyen grubu hedef aldı.

Hizbullah, İsrail\'e karşılık olarak sınırdaki askeri üsse roket attı
06.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:57
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik suikasta tepki olarak İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askeri üsse 60'dan fazla roket attığını açıkladı.

Lübnan topraklarından İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı, İsrail ordusunun da karşılık vererek, saldırıyı düzenleyen "grubu" hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan Meron bölgesine yaklaşık 40 roket atılması nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırının ardından "roketleri atan grubun" İsrail ordusunca hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyine yeni saldırılar düzenlendiği ve bölgede sirenlerin çaldığı aktarılırken daha fazla detay verilmedi.

Hizbullah: Aruri suikastına tepki olarak hedef aldık

Hizbullah da yaptığı açıklamada Aruri suikastına karşılık, İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askeri üsse 62 roketle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "Büyük lider Şeyh Salih el-Aruri'ye suikast suçuna ilk tepki olarak İslami direniş (Hizbullah), 62 farklı türden füzeyle Meron hava kontrol üssünü hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Aruri suikastı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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