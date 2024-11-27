Hizbullah ve İsrail Arasında Ateşkes Sağlandı - Son Dakika
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Hizbullah ve İsrail Arasında Ateşkes Sağlandı

Hizbullah ve İsrail Arasında Ateşkes Sağlandı

Borrell, Lübnan'da sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, BM kararına vurgu yaptı.

27.11.2024 13:21
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(ANKARA) - Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında ateşkesin sağlanmasının ardından Avrupa Dış İlişkiler Şefi Josep Borrell, ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Borrell ateşkesi "Orta Doğu'daki yıkıcı durumda bir hafifleme" olarak nitelendirdi.

Avrupa Dış İlişkiler Şefi Josep Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'da ateşkesin sağlanması için yürüttükleri diplomatik çabalardan dolayı Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) takdir etti. Borrell, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Lübnan'da sağlanan ateşkes anlaşması, Ortadoğu'daki yıkıcı durumda bir hafiflemedir. Fransa ve ABD'nin arabuluculuğunu takdir etmek istiyorum.

Şimdi önemli olan ateşkesin sürdürülmesidir, Lübnan ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve yerinden edilen kişilerin geri dönüşünü temin etmek için, BM Güvenlik Konseyi Kararı 1701'in bütünüyle uygulanması zaruridir.

Ayrıca, Lübnanlı liderlere (geçici hükümete), bir Cumhurbaşkanı seçerek siyasi sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrımı yineleyerek yapıyorum. Lübnan halkı, dış müdahale olmaksızın, ülke meselelerinde tam egemenlik hakkına sahiptir."

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ve Fransa'nın ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak için İsrail ve Lübnan ile birlikte çalışacağı belirtildi. Açıklamada, şu hususlar kaydedildi:

"Bugün, haftalar süren yorulmak bilmeyen diplomasi sonrası, İsrail ve Lübnan, aralarındaki düşmanlıkların sona ermesini kabul etmiştir. Bugün yapılan açıklama, Lübnan'daki çatışmaları sonlandıracak ve İsrail'i Lübnan'dan operasyon yürüten Hizbullah ve diğer terörist örgütlerin tehditlerinden koruyacaktır. Bu açıklama, kalıcı bir huzurun sağlanması için gerekli koşulları oluşturacak ve her iki ülkedeki sakinlerin, (BM'nin çizdiği sınır) Mavi Hat'ın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlayacaktır...

ABD ve Fransa, bu çatışmanın bir başka şiddet döngüsüne dönüşmesini engellemek konusunda kararlıdır. Ayrıca, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin kapasite geliştirilmesi ve Lübnan genelinde ekonomik kalkınma için uluslararası çabaları yönlendirmeyi ve desteklemeyi taahhüt ediyoruz, böylece bölgede istikrar ve refahı ilerletebiliriz."

İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, "İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Her iki taraf da ateşkesi anlamlı bir şekilde kullanarak kalıcı bir barışa ulaşmak için çaba göstermelidir" dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ise İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah grubu arasında sağlanan ateşkesin duyurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve anlaşmanın "kalıcı bir siyasi çözüme" dönüştürülmesi çağrısında bulundu. Starmer, " Gazze'de de bir ateşkes anlaşması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve acil ihtiyaç duyulan insani yardım üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması için hemen ilerleme kaydedilmelidir" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yaptığı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin "bölgenin tamamı için bir umut ışığı" olduğunu söyledi. Baerbock, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes, diplomatik yollarla nelerin mümkün olduğunu gösteriyor: Şimdi, Almanya ve diğer tüm rehinelerin nihayet serbest bırakılması ve yüz binlerce kadın, çocuk ve erkeğin yaşadığı acının ve açlığın sona ermesi için Gazze'de de acilen bir ateşkese ihtiyacımız var."

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise X platformunda Lübnan'daki ateşkes duyurusunun barış ve güvenlik için iyi bir haber olduğunu belirtti. Albares, "Şimdi, 1701 sayılı Karar'ın uygulanması yönünde ilerlemeliyiz" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İsrail ve Hizbullah arasında ilan edilen ateşkes çok cesaret verici bir haber. Lübnan, Hizbullah'ın azalan etkisi sayesinde iç güvenlik ve istikrarını artırma fırsatına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, X platformunda yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Lübnan'daki ateşkes anlaşması, Ortadoğu'daki gerilimin durdurulması yönünde çok önemli bir adımdır. Gazze dahil olmak üzere tüm bölgede bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Barışı yalnızca iki devletli çözüm için müzakerelere yeniden başlanması sağlayabilir. Siviller korunmalıdır."

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, "Bu, düşmanlıkların sona erdirilmesi ve bölgesel gerilimin azalması yönünde hayati bir adımdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah ve İsrail Arasında Ateşkes Sağlandı - Son Dakika

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