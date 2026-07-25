Hizbullah Yöneticilerine Tahliye Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah Yöneticilerine Tahliye Eleştirisi

Hizbullah Yöneticilerine Tahliye Eleştirisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Milletvekili Karaca, Hizbullah yöneticilerinin tahliye kararını TBMM'ye taşıdı ve eleştirdi.

(ANKARA)- EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Hizbullah terör örgütünün üst düzey yöneticileri Edip Gümüş ile Cemal Tutar hakkında verilen tahliye kararını eleştirerek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Karaca, kararı "kişiye özel hukuk" olarak nitelendirirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Hizbullah terör örgütünün üst düzey yöneticileri Edip Gümüş ile Cemal Tutar'ın serbest bırakıldığını açıkladı. Karaca, sürece ilişkin açıklamalarda bulunarak konuyu TBMM gündemine taşıdı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Edip Gümüş ve Cemal Tutar'ı adeta "kişiye özel" bir düzenleme yaparak serbest bıraktığını ileri süren Karaca, yaşananları şöyle anlattı:

"Hizbullah'ın ana karargahında yakalanan Edip Gümüş ve Cemal Tutar, Hizbullah'ın üst düzey yöneticileri. Bu kişilerin, aralarında gazeteci Namık Tarancı da bulunduğu çok sayıda insanın öldürülmesiyle ilgili dosyalarda adı geçiyor. Yani ortada sıradan bir örgüt üyeliği dosyası yok. Yıllarca süren yargılamalar var. Cinayet dosyaları var. İtiraflar var. Deliller var. Peki süreç içinde ne oldu? 2019 yılında Anayasa Mahkemesi, bazı Hizbullah sanıklarıyla ilgili önemli bir karar verdi. İlk yargılamayı yapan mahkeme heyetinde askeri hakim bulunması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Bu karar üzerine bazı sanıklar için yeniden yargılama süreçleri başladı. Fakat burada çok ciddi bir sorun ortaya çıktı. AYM'nin hakkında yeniden yargılama kararı vermediği bazı Hizbullah sanıkları da bu karardan yararlandırıldı. İnfazları durduruldu, tahliye edildiler. Edip Gümüş ve Celal Turar, bu süreçte kaçak durumdaydı ve haklarında kırmızı bültenle arama kararı bulunuyordu. 15 yıldır kaçak olan bu iki sanık hakkında doğrudan bir Anayasa Mahkemesi yeniden yargılama kararı olmamasına rağmen, 27 Mart 2026 tarihinde avukatları aracılığıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Mahkeme yeniden yargılama sürecini başlattı. Yurt dışında olduğunu bildiğimiz sanıklar, duruşmaya Batman'dan SEGBİS yoluyla bağlandılar. ve sadece üç buçuk ay içerisinde, yıllarca süren yargılamalarda ortaya konulan bütün delillerin neredeyse yok sayıldığı bir karar çıktı. Mahkeme, bu kişileri onlarca cinayet ve ağır suç bakımından 'somut delil yokluğu' gerekçesiyle akladı."

Karaca, "Yıllarca süren yargılamalar boyunca toplanan deliller nereye gitti?" "Sanıkların daha önce verdikleri ifadeler nereye gitti?" "Dosyalardaki itiraflar nereye gitti?" "Üç buçuk ay içinde nasıl oldu da bütün bunlar bir anda 'somut delil yok' denilerek yok sayıldı?" sorularına cevap verilmesi gerektiğini ifade etti.

"HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASINDAN AKLANDI"

Karaca bu kişilerin, terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey yöneticileri olmalarına rağmen, örgüt yöneticiliği suçlamasından da aklandığını, gerekçenin ise "Hizbullah tek bir kişiyi lider kabul ediyor, dolayısıyla bunlar yönetici olamaz" diye sunulduğunu iddia etti. "Yüzlerce insanın öldürüldüğü bir örgütün üst düzey kadrolarında yer alacaksınız, örgütün ana karargahında yakalanacaksınız ama 'örgütün tek lideri vardı' denilerek yöneticilik suçlamasından kurtulacaksınız. Bu nasıl bir hukuk anlayışıdır?" diye tepki gösteren Karaca, bununla da sınırlı kalmadığını, Hizbullah yöneticilerinin işlediği cinayetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yargılama sürecine taraf olarak dahil edilmedini öne sürdü.

Karaca, "Namık Tarancı'nın ailesi de katledilen diğer insanların yakınları da bu davada söz sahibi olamadı. Karara itiraz etme, temyiz hakkını kullanma imkanları ellerinden alındı" dedi. Adalet Bakanlığı'na yönelttiği soruları da açıklayan Karaca, "Kürt siyasetçiler söz konusu olduğunda Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayanlar, Gezi tutukluları söz konusu olduğunda hukuku yok sayanlar; Hizbullah sanıkları söz konusu olduğunda neden hukukun bütün kapılarını sonuna kadar açıyor?" diye sordu.

Karaca, AYM'nin askeri hakim gerekçesiyle verdiği adil yargılanma hakkı ihlali kararlarının neden Hizbullah sanıkları için adeta kişiye özel bir düzenlemeye dönüştürüldüğünü ifade ederek, kendi haklarında verilmiş bir AYM kararı bulunmayan iki sanığın yeniden yargılanmasının önünün nasıl açıldığının açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Namık Tarancı'nın katledilmesi, DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın öldürülmesi, onlarca Kürt siyasetçinin ve gazetecinin katledilmesi ve yüzlerce insanın öldürülmesiyle yüzleşmeden, katliam failleri gereken cezaları almadan Türkiye'nin karanlık geçmişle nasıl hesaplaşacağını soran Karaca, "Failleri aklayarak bu halka ne söylemiş oluyorsunuz?" dedi. JİTEM'le iç içe geçmiş Hizbullah'ın ve işlediği cinayetlerin ardında doğrudan kamu görevlilerinin destek ve sorumluluğu bulunduğu devlet raporlarında yer almasına karşın dokunulmazlık zırhıyla korunan devlet görevlilerinin bunca zamandır hiçbir yargılamaya dahil edilmemesinin ayrı bir sorun olduğunu dile getiren Karaca, 1990'lı yılların bütün siyasi cinayetleriyle yüzleşilmesi gerektiğini belirtti. Karaca, "Kim öldürdü? Kim emir verdi? Kim yardım etti? Kim göz yumdu? Kim korudu? Bunların hepsi ortaya çıkarılmalıdır" dedi.

Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde ise Edip Gümüş ve Cemal Tutar'ın yeniden yargılanma talebine dayanak bir AYM kararı olup olmadığını, AYM kararlarının Hizbullah sanıklarına "kişiye özel" biçimde uygulanmasının gerekçesini ve sanıkların üç buçuk ay içerisinde "somut delil yokluğu" gerekçesiyle aklanmasını sordu.

Karaca'nın soruları şöyle:

"Hizbullah yöneticileri Edip Gümüş ve Cemal Tutar'ın yeniden yargılanma talebinde bulunmasına dayanak bir AYM kararı var mıdır? AYM kararlarının Hizbullah sanıklarına "kişiye özel" biçimde uygulanmasının gerekçesi nedir?

Kürt siyasetçiler, gezi tutukluları gibi yüzlerce kişi bakımından AYM kararları yerel mahkemelerce uygulanmazken, Hizbullah sanıkları söz konusu olduğunda hukukun tüm kuralları esnetilerek uygulanmasını Bakanlığınız nasıl değerlendirmektedir?

Onlarca cinayet, yaralama ve eziyet suçunun sabit olduğu, geçmiş yargı kararlarıyla hüküm altına alınmış failler hakkında yalnızca 3,5 ay içerisinde ve "somut delil yokluğu" gerekçe gösterilerek aklama kararı verilmesi Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?

Bu sanıklara iyi hal indiriminin uygulanmasının hukuki ve vicdani izahı nedir?

Yargılama sürecinin Edip Gümüş ve Cemal Tutar'ın faili olduğu cinayetlerde yaşamını yitirenlerin ailelerinden habersiz bir şekilde yürütülmesinin açıklaması nedir? Bakanlığınız bu konuda bir inceleme yapmış mıdır?

Yıllardır firari olmalarının yanında kırmızı bültenle aranan sanıkların Batman'dan SEGBİS vasıtasıyla duruşmaya katılmaları nasıl olanaklı olmuştur?

Başta gazeteci Namık Tarancı ve DEP Milletvekili Mehmet Sincar cinayetleri olmak üzere, 1990'lı yıllardaki Hizbullah cinayetlerinin dosyaları bu kararla birlikte "zamanaşımı" riskiyle yüz yüze mi bırakılmıştır?

AYM'nin askeri hakim gerekçeli adil yargılanma ihlali kararlarından faydalandırılarak tahliye edilen ve sonrasında kaçan toplam Hizbullah sanığı sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçı hakkında yakalama kararı infaz edilebilmiştir?

TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Raporu başta olmak üzere resmi raporlarda da yer alan, 90'lı yıllarda Hizbullah terör örgütüne destek veren, göz yuman veya yönlendiren kamu görevlileri ve idareciler hakkında bugüne kadar açılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır? Bu koruma zırhı ne zaman kaldırılacaktır?

Bakanlığınıza bağlı faili meçhul cinayetleri araştırma amacıyla kurulan daire başkanlığı Hizbullah cinayetlerini ele almış mıdır? Almışsa akıbeti nedir?"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Milletvekili, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah Yöneticilerine Tahliye Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı
Kızılırmak Deltası’nda ’goga otu’ çiftçiye gelir kapısı oldu Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü
Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel’i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü
Adana ve Hatay’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Güney Kore’nin en zengin ikinci ismi eski eşine 644 milyon dolar tazminat ödeyecek Güney Kore'nin en zengin ikinci ismi eski eşine 644 milyon dolar tazminat ödeyecek
Burdur’da tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı Burdur'da tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı

14:53
Fatih Ürek’in vasiyeti yerine getirilemiyor
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
14:28
Peynirinde ’ölümcül bakteri’ tespit edilen Tahsildaroğlu’undan açıklama
Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama
14:07
Kılıçdaroğlu’nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
13:09
Ankara afeti yaşıyor Yıldırım can aldı
Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı
12:58
Özgür Özel A takımını belirledi İşte Yeni Parti’nin MYK’sı
Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 15:17:37. #7.12#
SON DAKİKA: Hizbullah Yöneticilerine Tahliye Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.