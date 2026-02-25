Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında anma etkinliği düzenlendi

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında anma etkinliği düzenlendi
25.02.2026 00:10
Hollanda, Ukrayna ve Moldova'nın İstanbul Başkonsolosluklarınca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında Ukrayna'ya destek amacıyla ortak etkinlik yapıldı.

Hollanda, Ukrayna ve Moldova'nın İstanbul Başkonsolosluklarınca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında Ukrayna'ya destek amacıyla ortak etkinlik yapıldı.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'deki çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Ukrayna vatandaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga, Ukrayna'nın geçen 4 yılın ardından halen dimdik ayakta olduğunu belirterek, Ukrayna'da kasıtlı olarak sivillerin hedef alındığını, evlerin, hastanelerin, okulların, müzelerin ve demir yollarının bombalandığını söyledi.

Savaş nedeniyle 11 milyondan fazla Ukraynalının evlerini terk ettiğini aktaran Huisinga, "Rusya'nın, BM Şartı'nın en temel ilkelerini ihlal ettiğini" dile getirdi.

Huisinga, "Ukrayna, sadece kendi geleceğini savunmakla kalmıyor, aynı zamanda bizim geleceğimiz için de savaşıyor." dedi.

"Barışı Ukrayna'dan daha çok isteyen bir ülkenin olmadığını" ifade eden Huisinga, Ukrayna'nın daha fazla yardıma ve güvenlik garantilerine ihtiyacının olduğunu vurguladı."

"Gerçek bir barışa ihtiyacımız var"

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi de bugün Ukrayna halkının direnişinin 4. yılı olduğunu ve yüz binlerce Ukraynalının topraklarını savunduğunu belirterek, Ukrayna'nın uluslararası hukukun ve barışın gerekliliklerine bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Nedilskyi, "Bu günlerde aktif müzakereler yürütüyoruz. Adil bir barışın kurulmasını dört gözle bekliyoruz, kapsamlı ve kalıcı bir barışın ülkemiz için bir gerçeklik haline geleceğine inanıyoruz. Gerçek bir barışa ihtiyacımız var. Sadece istikrarlı, kapsamlı ve kalıcı bir barışa." ifadelerini kullandı.

Barışın tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayanması gerektiğine işaret eden Nedilskyi, "Gelecek nesilleri uluslararası savaş suçlularından korumak için yeni bir uluslararası düzene ihtiyaç var." dedi.

"Güçlü Türk liderliği sayesinde"

Nedilskyi, Ukrayna'yı destekleyen ülkelere ve liderlere teşekkür ederek, "Yardımlarınız ve desteğiniz olmadan bu mücadeleyi yürütmek imkansız olurdu. Türkiye, bu bağlamda büyük bir rol oynuyor. Güçlü Türk liderliği sayesinde, geçen yıl burada İstanbul'da diplomatik diyaloğu başlatmayı başardık." değerlendirmesini yaptı.

Nedilskyi, etkinliğe ev sahipliği yapan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğuna teşekkür etti.

Başkonsolos Nedilskyi, konuşması sırasında davetlileri, Ukrayna'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Konuşmaların ardından Hollandalı fotoğrafçı, muhabir ve film yapımcısı Jelle Krings tarafından sivillerin tahliyesi için Ukrayna'daki savaş bölgelerine trenlerin gönderilmesini ve Ukrayna Demiryollarında tren şefi olan Tetiana Vyslohuzova'nın hikayesini anlatan "Lifeline" filmi gösterildi.

Gösterimin ardından katılımcılar, "Demir İnsanlar (Iron People)" isimli sergiyi gezdi.

"Türklerin çok güçlü duruşunu takdir ediyoruz"

Etkinlik kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Nedilskyi, bu etkinliğin dostlara teşekkür etmek için çok iyi bir fırsat olduğunu belirterek, dostlar olmadan bu zorlu dönemde ayakta kalmanın çok zor olacağını vurguladı.

4 yıl boyunca verdikleri destek için Türkiye'ye ve Türk halkına gerçekten minnettar olduklarını belirten Nedilskyi, "Rus işgalinin başlangıcında ilk günlerde, ilk aylarda, Türk halkından çok sayıda insani yardım aldığımızı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Türk hükümetinden çok büyük destek gördüğümüzü çok iyi hatırlıyorum. Bu nedenle Türklerin çok güçlü duruşunu takdir ediyoruz. Bu süre zarfında ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam ettiler." diye konuştu.

Nedilskyi, bu etkinliğe ev sahipliği yapan Hollanda'nın da Ukrayna'ya ilk askeri desteği veren ülkelerden olduğunu hatırlattı.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Huisinga da bugünün Ukrayna halkıyla dayanışma ve birçok ülkeyle birlikte onları desteklediklerini göstermek için önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Ukrayna demir yollarının Ukrayna'nın can damarı ve Ukrayna'nın direncinin önemli bir unsuru olduğunu kaydeden Huisinga, demiryollarının Ukraynalıların cesaretinin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Huisinga, Ukrayna halkının büyük bedeller ödediğini belirterek, Ukrayna demir yollarının neler yaptığını göstererek savaşın öyküsünü de anlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

