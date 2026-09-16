Hong Kong, ilk beş yıllık kalkınma planını Başkan Lee'nin sözleriyle tanıttı - Son Dakika
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Hong Kong, ilk beş yıllık kalkınma planını Başkan Lee'nin sözleriyle tanıttı

Hong Kong, ilk beş yıllık kalkınma planını Başkan Lee\'nin sözleriyle tanıttı
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik ilk beş yıllık planını (2026-2030) çarşamba günü açıkladı. Başkan John Lee, planın daha açık, kapsayıcı, müreffeh ve güvenli bir Hong Kong ile istikrardan refaha geçişi hızlandıracağını söyledi.

HONG KONG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik ilk beş yıllık planını (2026-2030) çarşamba günü açıkladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, planın daha açık, kapsayıcı, liberal, müreffeh ve güvenli bir Hong Kong inşa edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Lee, 2026-2030 döneminin Hong Kong için istikrardan refaha geçişi hızlandırmak, toplumsal refahı artırmak ve herkes için daha iyi bir yaşam ortamı oluşturmak açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Lee, planın kalkınma sürecine ışık tutacağını, kaynakların daha etkin dağıtılmasını sağlayacağını, toplumun geleceğe yönelik beklentilerini daha istikrarlı hale getireceğini ve hem toplumsal refahın hem de küresel yatırımcıların çıkarlarının daha iyi korunmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Lee, Hong Kong'un ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik hazırlanan planın, yönetim sistemini güçlendirmek ve yönetimde etkinliği artırmak amacıyla Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi tarafından atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Lee'ye göre plan aynı zamanda, Hong Kong'un Çin'in ulusal kalkınma stratejileriyle aktif şekilde uyum sağlaması, ülkenin genel kalkınmasına daha iyi entegre olması ve bu sürece daha fazla katkıda bulunması gerektiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, John Lee, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong, ilk beş yıllık kalkınma planını Başkan Lee'nin sözleriyle tanıttı - Son Dakika

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