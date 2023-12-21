 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti - Son Dakika
Üye Girişi

HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesini yayımladı. Kararnameye göre adli yargıda 480, idari yargıda 26 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.

HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti
21.12.2023 - 19:01,
Abone Ol

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti.

506 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesini tamamladı. Daire kurulun internet sitesinden kararnameyi ilan etti. Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti.

HSK'dan 506 hakim ve savcının görev yeri değişti

İSTANBUL'DAKİ ATAMALAR

Kararname kapsamında, adli yargıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Tayyip Özdurmaz Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Aysel Gökçe İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ziyaeddin Mümtaz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Yılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Reyhan Yaman Bakırköy hakimliğine atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde de bulunan Okan Bato ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından Erzincan Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi.

HSK'dan 506 hakim ve savcının görev yeri değişti

Ankara Cumhuriyet savcıları Melih Aladağ ile Şenol Taşkale de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

İdari yargıda ise Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Ferhat Metin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine getirildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yılmaz Tunç, Cumhuriyet, İstanbul, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti - Son Dakika


19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
19:31
Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19
Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
19:09
Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı
19:01
HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti
18:18
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı: 15 ölü, 25 yaralı Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı: 15 ölü, 25 yaralı

Son Dakika
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23 Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19 Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
19:09 Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı
19:01 HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti
18:18 Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı: 15 ölü, 25 yaralı
17:55 Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare
17:54 Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 20:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement