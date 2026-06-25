HSK\'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, kamuoyunda “ Ergenekon Davası” olarak bilinen yargılama sürecinin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan hakim ve savcılar hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin kararını açıkladı.

ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN TESPİTLER

HSK 2. Dairesinin değerlendirmelerinde; Ergenekon yargılama sürecinde hukuka uygun delillerle maddi gerçeğe ulaşılması yerine, sahte olduğu adli ve teknik raporlarla ortaya konulan dijital veriler, dışarıdan müdahaleyle oluşturulduğu değerlendirilen dosyalar ve tartışmalı gizli tanık beyanlarının hükme esas alındığı belirtildi.

Bu süreçte, sanıkların masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının ihlal edildiği; savunma makamının delillere erişim hakkının kısıtlandığı, savunma hakkının kullanımını zorlaştıran uygulamalara başvurulduğu ve yargılamanın kamuoyu nezdinde medya operasyonlarıyla yönlendirildiği değerlendirildi.

87 DOSYA İNCELENDİ

HSK 2. Dairesince yapılan incelemede; 30 ayrı soruşturma dosyasındaki 240 iddia, Anayasa Mahkemesi ihlal kararlarıyla sonuçlanan dosyaların da aralarında bulunduğu 57 rücu dosyası olmak üzere toplam 87 dosyadaki fiiller değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, 62 hakim ve savcı hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezası verildi.

TOPLAM 230 KEZ MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI UYGULANDI

Kararda bazı ilgililer hakkında birden fazla eylem nedeniyle ayrı ayrı meslekten çıkarma cezası tesis edildi. Hasan Hüseyin Özese hakkında 19 kez, Sedat Sami Haşıloğlu hakkında 17 kez, Hüsnü Çalmuk hakkında 16 kez, Zekeriya Öz hakkında 13 kez, Mehmet Ali Pekgüzel ve Ercan Fırat hakkında 12'şer kez meslekten çıkarma cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca Nihat Taşkın hakkında 11 kez, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Murat Dalkuş ve Nihat Topal hakkında 10'ar kez, Fikret Seçen ve Mehmet Murat Yönder hakkında 7'şer kez, Ercan Şafak hakkında 6 kez, Metin Özçelik hakkında 5 kez meslekten çıkarma cezası verildi.

Toplamda 62 hakim ve savcı hakkında 230 kez meslekten çıkarma cezası uygulanmasına karar verildi.

DİĞER KARARLAR DA AÇIKLANDI

HSK 2. Dairesi ayrıca Resul Çakır ve Sadettin Avcı'nın vefat etmiş olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturma dosyalarının ölüm nedeniyle işlemden kaldırılmasına karar verdi.

15 farklı ilgilinin toplam 92 eylemi hakkında ceza tayinine yer olmadığına, 21 ilgilinin mükerrer eylemleri yönünden karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi ihlal kararları ve ağır ceza mahkemelerinin tazminat hükümlerine konu 57 rücu dosyasında ise Maliye Hazinesince ödenen tazminatların ilgililere rücu edilmesi konusunda izin verilmesine karar verildi.

MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLEN 62 İSİM