HÜDA PAR, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacak - Son Dakika
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HÜDA PAR, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacak

HÜDA PAR, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa\'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacak

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarını tanıttı. Yapıcıoğlu, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacaklarını açıkladı. Yapıcıoğlu ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, yerel yönetimlerin insanı önceleyen ve adaleti merkeze alan bir anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

15.02.2024 23:19
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacaklarını bildirdi.

Yapıcıoğlu, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarını tanıttı ve seçim beyannamesini açıkladı.

Konuşmasına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek başlayan Yapıcıoğlu, saldırıların 7 Ekim 2023'den bu yana devam ettiğini belirterek, insani krizin şu an en üst seviyede olduğunu, insanların sadece bombalarla değil, açlıktan ve susuzluktan ölmeye başladığını söyledi.

Yapıcıoğlu, "Zalimler tek saf halinde siyonizmin arkasını kolluyor, ona destek oluyor." diye konuştu.

Milletin maddi ve manevi kalkınmasında yerel yönetimlerin yapabileceği çok şey olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, "Halkın hizmetinde olması gereken belediyeler, maalesef kimileri tarafından kişisel ve grup menfaatleri için bir rant kapısı haline getirilmiştir. Halkımızın bu gidişattan rahatsız olduğunu görüyor ve diyoruz ki çaresiz değilsiniz. Hizmete talibiz, dürüst belediyecilik ve gerçek hizmet inşallah bizimle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımızı partimize oy vermeye davet ediyoruz"

Yapıcıoğlu, doğru adaylarla seçime girdiklerini dile getirerek, "Halkımızın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma vakti gelmiştir. Adalete ve hakkaniyete uygun bir belediye yönetimi için bütün vatandaşlarımızı yerel seçimlerde 'Bu sefer HÜDA PAR' diyerek partimize oy vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerde insanı önceleyen ve adaleti merkeze alan bir anlayışla hareket edeceklerini anlatan Yapıcıoğlu, seçilmeleri halinde belediye başkanlarının halkın emaneti olan belediyenin malını, yetim malını korur gibi koruyacağını ve halkın hizmetine sunacağını kaydetti.

Yapıcıoğlu, sokakları ve parkları başta çocuklar olmak üzere bütün vatandaşlar için güvenli hale getireceklerini söyledi ve "Sahipsiz, başıboş köpekler sokaklardan toplanıp, barınaklara alınıp kısırlaştırılacak ve sahiplendirilecek. Saldırganlaşıp insan hayatı ve insan sağlığı için tehlikeli haline gelen hayvanlar itlaf edilecek." dedi.

"İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da aday çıkarmayacağız"

Konuşmasının ardından partisinin 5'i büyükşehir olmak üzere 27 il ve 58 ilçe belediye başkan adayını tanıtan Yapıcıoğlu, "Ankara ile üç büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacağız. Bu iller büyüklük sırasına göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, partisinin Erzurum Büyükşehir Belediye başkan adayının Kerbela Şanlı, Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayının Mehmet Çalhan, Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayının Bülent Dinç, Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayının Veysel Yavuz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Kenan Çil olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HÜDA PAR, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacak - Son Dakika

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