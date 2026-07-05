BTP lideri Baş: Gençler 'bu ülkeden nasıl giderim' diye soruyor - Son Dakika
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BTP lideri Baş: Gençler 'bu ülkeden nasıl giderim' diye soruyor

05.07.2026 15:46  Güncelleme: 17:18
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Afyonkarahisar’da düzenlenen Yaz Gençlik Kampı’nın kapanış konuşmasında, “Bu ülkenin gençleri artık ‘Nasıl daha iyi bir Türkiye kurarız’ sorusunu değil, ‘Bu ülkeden nasıl giderim’ sorusunu konuşuyor. Bir ülke için bundan daha büyük bir alarm olabilir mi?” dedi.

(AFYONKARAHİSAR) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Yaz Gençlik Kampı'nın kapanış konuşmasında, "Bu ülkenin gençleri artık 'Nasıl daha iyi bir Türkiye kurarız' sorusunu değil, 'Bu ülkeden nasıl giderim' sorusunu konuşuyor. Bir ülke için bundan daha büyük bir alarm olabilir mi?" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) bu yıl Afyonkarahisar'da üç gün süren Yaz Gençlik Kampı, Hüseyin Baş'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık bin 500 teşkilat mensubu ve gencin katıldığı kampta eğitim seminerleri, teşkilat toplantıları, meslek grubu çalışmaları, yarışmalar ve gençlik şöleni düzenlendi.

Kapanış programında önce kamp boyunca yapılan yarışmalarda ve eğitim programlarında dereceye girenlere tek tek ödülleri verildi. BTP İstanbul Gençlik Kolları'nda görev yapan ve geçen günlerde Gençler Avrupa Motokros şampiyonu olan Hasan Hüseyin Baş'a özel ödülü, Hüseyin Baş verdi. BTP lideri Baş, aynı zamanda yeğeni olan şampiyon yarışçıyı öperek kutladı.

Kampın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Baş, gençlik kamplarının 25 yıllık bir BTP geleneği olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"ORTAK PAYDAMIZ; BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİDİR"

"Üç gün boyunca aynı sofrayı paylaştık, aynı havayı teneffüs ettik, aynı idealleri konuştuk, aynı heyecanı yaşadık. Burada bir kez daha gördük ki bizi bir araya getiren çok güçlü bir ortak paydamız var. Bizim ortak paydamız; bağımsız Türkiye idealidir. Bizim ortak paydamız; bu millete hizmet etme aşkıdır. Bizim ortak paydamız; daha güçlü, daha adil, daha müreffeh bir Türkiye hayalidir. Bizim bir hayalimiz var; hayalimiz Mustafa Kemal'in hayalidir, hayalimiz Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayalidir. Bu hayal ekonomiden dış politikaya, spordan eğitime her alanda gerçek anlamda bağımsız bir Türkiye hayalidir. Bu kamplar sıradan organizasyonlar değildir. Burada dostluklar kurulur, kardeşlikler güçlenir, fikirler üretilir, Türkiye'nin meseleleri konuşulur ve gelecek planlanır. Bir gün bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak insanların birbirini tanıdığı ve birlikte yol yürümeyi öğrendiği bir mekteptir burası."

"BU TOPRAKLARA YENİDEN UMUT GELSİN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bugün Türkiye'nin en büyük meselesi gençlik meselesidir. Çünkü bir ülkenin geleceği gençlerine verdiği değer kadar güçlüdür. Peki bugün Türk gençliği ne hissediyor? Kaygılı, endişeli… Geleceğinden emin değil. Üniversiteyi bitiriyor, iş bulamıyor. Çalışıyor, geçinemiyor. Evlenmek istiyor, yuva kuramıyor. Hayal kurmak istiyor, ekonomik gerçekler buna izin vermiyor. En acısı da şu, bu ülkenin gençleri artık 'Nasıl daha iyi bir Türkiye kurarız' sorusunu değil, 'Bu ülkeden nasıl giderim' sorusunu konuşuyor. Bir ülke için bundan daha büyük bir alarm olabilir mi? Bir ülkenin gençliği umudunu kaybediyorsa, o ülkenin geleceği tehlikededir. İşte bizim bütün mücadelemiz bunun içindir. Gençler bu ülkeyi terk etmesin diye… Hayallerini başka ülkelerde değil, kendi vatanlarında kursunlar diye… Bu topraklara yeniden umut gelsin diye mücadele ediyoruz.

"İNSANLAR ARTIK SİYASET KURUMUNA GÜVENMİYOR"

İnsanlar artık siyaset kurumuna güvenmiyor. Milletvekilleri partiler arasında dolaşıyor. Belediye başkanları seçildikleri partiden baskıyla, tehditle iktidar partisine geçmek zorunda kalıyor. Partiler dışarıdan müdahalelerle bölünüyor, seçilmiş yöneticiler tartışmalı kararlarla yerinden ediliyor, görevi iktidarı iktidarda tutmak olanlar yeniden ve sözde yeni umut olarak koltuk sahibi yapılıyor. Böyle bir demokrasi olmaz.

"BU MİLLETİN YENİDEN AYAĞA KALKMASININ ADRESİYİZ"

Türkiye'de ne yazık ki iktidar ayrı, muhalefet ayrı görünse de millet artık kimin neyi temsil ettiğini anlayamıyor. Şu açıktır iktidar da muhalefet de aynı yerden kurgulanıyor. Siyaset çözüm üretmeyi bıraktı. Siyaset milletin derdiyle dertlenmeyi bıraktı. Siyaset büyük hedefler ortaya koymayı bıraktı. İşte bu noktada Bağımsız Türkiye Partisi'nin önemi daha da artıyor. Biz makam için kurulmuş bir hareket değiliz. Biz günü kurtarmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz bir dava hareketiyiz. Biz kuvayimilliye ruhuyla yola çıkmış Türkiye sevdalılarıyız. Bizim zikrimiz de, fikrimiz de, rüyamız da Türkiye, sadece ve sadece bağımsız Türkiye. Biz bu milletin yeniden ayağa kalkmasının adresiyiz.

"TÜRKİYE PLANLI BİR EKONOMİK BUHRANIN İÇİNE SOKULMUŞTUR"

Bu ülke tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizin içinde. Ancak buna bir kriz demek doğru değildir. Türkiye bilerek, isteyerek, planlı, ustaca organize edilmiş bir ekonomik buhranın içine sokulmuştur. Eğer cumhuriyetimizim kazanımı olan fabrikalarımız yok pahasına satılmasaydı, eğer madenlerimiz yabancıya yandaşa peşkeş çekilmeseydi, eğer hazine garantili projelerle kaynaklar belli çevrelere akıtılmasaydı, ülke faiz batağına saplanmasaydı elbette bugün yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacaktık. Tüm bunlar bilinçli bir şekilde yapıldı, Avrupa Birliği istedi diye yapıldı, ABD istedi diye yapıldı. Neden ? Çünkü Türk milleti geçim derdiyle esir alınmak istendi ve başardılar. Çünkü Türk milleti günlük sıkıntılardan başımız kaldırıp etrafına bakamasın 'Neler oluyor' diye sorgulamaya fırsat bulamasın istendi ve bunu başardılar.

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ EKONOMİ MODELİ'NE İHTİYACI VARDIR"

Gelinen noktada Türkiye'nin köklü bir değişime ihtiyacı vardır. Türkiye'nin Milli Ekonomi Modeli'ne ihtiyacı vardır. Çünkü Milli Ekonomi Modeli yalnızca bir ekonomi tezi değildir. Milli Ekonomi Modeli, insanı merkeze alan bir kalkınma modelidir. Milli Ekonomi Modeli, paylaşımın, üretimin ve sosyal devletin adıdır. Prof. Dr. Haydar Baş'ın dünyaya kabul ettirdiği Milli Ekonomi Modeli bağımsızlığın adıdır. Haydar Baş, 'Milli Ekonomi Modeli ve Milli paralarla ticaret' dedi ve dünya değişti. ABD'nin ikinci dünya savaşından sonra kurduğu dolar imparatorluğu işte bizim modelimizin 'Milli paralarla ticaret' formülüyle yerle bir oldu.

"TÜRKİYE KENDİ SENARYOSUNU YAZMAK ZORUNDADIR"

Dünya yeni bir döneme girmiştir. Yeni bir düzen kurulmaktadır. ve bu yeni düzende güçlü olmayan ülkelerin yaşama şansı giderek azalmaktadır. Böyle bir dönemde Türkiye'nin başkalarının senaryolarında figüran olma lüksü yoktur. Türkiye kendi senaryosunu yazmak zorundadır. Kendi ekonomisini kurmak zorundadır. Kendi dış politikasını üretmek zorundadır. Kendi savunmasını güçlendirmek zorundadır. Kendi kaynaklarına sahip çıkmak zorundadır."

Kapanış konuşmasının sonunda partinin üye çalışmalarına da değinen Hüseyin Baş, Yargıtay verilerine göre BTP'nin son altı ayda üye sayısını en fazla artıran siyasi parti olduğunu aktararak, "Bağımsız Türkiye Partisi üye sayısını yüzde 263,49 artırarak tüm partiler arasında en yüksek oransal büyümeyi gerçekleştirdi. Üye sayımız 14 bin 450'den 52 bin 525'e yükseldi. Tüm teşkilatlarımız büyük bir performans ortaya koydu ancak bu bize yetmez. Yeni hedefimiz 120 bin üye. Daha çok çalışacağız, daha çok insana ulaşacağız ve Bağımsız Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Hüseyin Baş, Türkiye, Gençlik, Ekonomi, Güncel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTP lideri Baş: Gençler 'bu ülkeden nasıl giderim' diye soruyor - Son Dakika

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