Hüseyin Can Güner: "Çankaya Kültür Merkezi'ni Bu Yıl İçerisinde Sizlerle Birlikte Açacağız" - Son Dakika
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Hüseyin Can Güner: "Çankaya Kültür Merkezi'ni Bu Yıl İçerisinde Sizlerle Birlikte Açacağız"

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Birlik Pazar Yerimizin kapanması ve modernize edilmesiyle ilgili, Kırkkonaklar'da alzheimer ve demans merkezimizin yaşama geçirilmesiyle ilgili, iki yeni kreşimizin Çankayalıların hizmetine sunulması ve üç yeni emekli lokalimizin yapımıyla ilgili projelerimizi tamamladık. Bu aydan itibaren bu tesislerimizi Çankayalıların hizmetine sunacağız. En çok da Çankayalıların 2016 yılından beri büyük bir bekleyiş ile, umutla bekledikleri Çankaya Kültür Merkezi'ni de bu yıl içerisinde yine hep birlikte, sizlerle birlikte açacağız" dedi.

20.05.2025 14:25  Güncelleme: 15:09
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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Birlik Pazar Yerimizin kapanması ve modernize edilmesiyle ilgili, Kırkkonaklar'da alzheimer ve demans merkezimizin yaşama geçirilmesiyle ilgili, iki yeni kreşimizin Çankayalıların hizmetine sunulması ve üç yeni emekli lokalimizin yapımıyla ilgili projelerimizi tamamladık. Bu aydan itibaren bu tesislerimizi Çankayalıların hizmetine sunacağız. En çok da Çankayalıların 2016 yılından beri büyük bir bekleyiş ile, umutla bekledikleri Çankaya Kültür Merkezi'ni de bu yıl içerisinde yine hep birlikte, sizlerle birlikte açacağız" dedi.

Çankaya Belediyesi Kent Lokantası, Çankafe, Oyuncak Kütüphanesi ve İlkbahar Mahallesi Pazar Yeri'inin açılışını yaptı. Toplu açılış törenine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı. Güner, bir yıl boyunca yaptıklarından bahsederek şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin kalbi Çankaya'da, Cumhuriyet'e ve devrimlere giden yolda en büyük adımın atıldığı 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramımız olarak kutladığımız bu kutlu günün 106'ncı yıl dönümünde hem bir gün önce ayın 18'inde Çankaya Gençlik Merkezi gibi Türkiye'ye örnek olacak modern bir tesisi hem de bir gün sonrasında bugün burada Çankayalılar için hizmete aldığımız dört yeni alanımızı sizlere açmanın, sizlerle buluşturmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Çankaya Gençlik Merkezimizde paylaşımlı ofisler, açık ve kapalı çalışma salonları, küresel çalışma ofisi, sinema salonları ve kafeteryasıyla çok örnek olacak bir modeli yaşama geçirdik. 13 üniversiteye, 300 bine yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan bu kentte gençlerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

"Oyuncak Kütüphane'mizle çocuklarımıza çok kaliteli zaman geçirecekler"

Bugün de burada Ankara'da ikinci kent lokantamız olan ilkini Cebeci'de yine hep beraber açmıştık, ikincisi de burada bugün açılıyor. Kent lokantamızla birlikte aynı zamanda Çukurambar Oyuncak Kütüphanemizi, Ahlatlıbel Çankafe'mizi ve İlkbahar Mahallesi Pazar Yeri'mizi de hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle sosyal açıdan yurttaşlarımızın dar dönemde bulunduğu en zor günleri yaşadığı ve ekonomik fiyata kaliteli ürüne, elverişli ürüne ulaşmak için gayret gösterdiği bu günlerde Kent Lokantamızın yanı sıra Çankafe'mizde de kaliteli ürünleri uygun ekonomik koşullarla yurttaşlarımızla buluşturuyoruz ve seçimlerde en çok da parklarımızda, tesislerimizde bu yönde tesislerin açılması yönündeki talepleri karşılamış bulunuyoruz. Oyuncak Kütüphane'mizle yine çocuklarımıza çok kaliteli zaman geçirecekler, vakit geçirecekler bir alanı kazandırmış olduk. İlkbahar Mahallesi Pazar Yeri'miz de muhtarımızın yıllardır talep ettiği bir türlü kavuşamadığı bir pazar alanımızdı. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel şekilde düzenledik. Hizmete alıyoruz. Artık bundan sonrası siz de. Eğer doldurursanız daha da modern bir tesis haline hep beraber getireceğiz.

"Söz verdiğimiz gibi sokakta, pazarda, meydanda sizlerle beraber bu yolu yürüyeceğiz"

Tabii bunların yanı sıra Birlik Pazar Yeri'mizin kapanması ve modernize edilmesiyle ilgili, Kırkkonaklar'da alzheimer ve demans merkezimizin yaşama geçirilmesiyle ilgili iki yeni kreşimizin Çankayalıların hizmetine sunulması ve üç yeni emekli lokalimizin yapımıyla ilgili de projelerimizi tamamladık. Bu aydan itibaren bu tesislerimizi de bir bir Çankayalıların hizmetine sunacağız. En çok da Çankayalıların 2016 yılından beri büyük bir bekleyiş ile, umutla bekledikleri Çankaya Kültür Merkezi'ni de bu yıl içerisinde yine hep birlikte sizlerle birlikte açacağız. Göreve geldiğimizden bu yana kendini güvende hissetmek isteyen kadınların geleceği hazırlamak zorunda olduğumuz çocuklarımızın özellikle umudunu yitirmek üzere olan gençlerimize, enflasyon yükü altında kalan emeklilerimizin ve vergi yüküyle mücadele etmeye çalışanlarımızın her alanda yanında olduk. Sadece biz değil, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından Türkiye haritasını kırmızıya boyayan tüm belediye başkanlarımız da yurdun dört bir yanında aynı çalışmaları gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Bunun bir sonucu olarak anketlerde öne çıkan belediyelerimiz memnuniyet araştırmalarında yükselen belediyelerimizin artmasıyla birlikte bu başarı birileri tarafından görüldü ve 31 Mart başarısının parçası olan Genel Başkanımız öncülüğünde Türkiye'de tarih yazan belediye başkanlarımız bir bir görevlerinden uzaklaştırılmaya başlandı. Bu vesileyle bugün fiziken bizlerle olamasalar da kalpleri hepimizle birlikte atan başta Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm belediye başkanlarımızı buradan selamlıyor, bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz.

Cumhuriyetin kalbi olan Çankaya'yı, kültür ve sanatın, gençliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın da kalbi yapma yolunda sizlerle birlikte omuz omuza yürümeye çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizle daima yurttaşlarımızın yanında olacağız. Söz verdiğimiz gibi sokakta, pazarda, meydanda sizlerle beraber bu yolu yürüyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hüseyin Can Güner: 'Çankaya Kültür Merkezi'ni Bu Yıl İçerisinde Sizlerle Birlikte Açacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüseyin Can Güner: "Çankaya Kültür Merkezi'ni Bu Yıl İçerisinde Sizlerle Birlikte Açacağız" - Son Dakika
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