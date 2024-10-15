Husiler, Hudeyde'ye 4 Hava Saldırısı Düzenlendi

Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde iline 4 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, ABD-İngiliz koalisyon uçaklarının, Hudeyde'nin Luhayye kentine 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, bombardımanın neden olduğu hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Kızıldeniz'e kıyısı olan Hudeyde, ABD ve İngiltere'nin bu yılın başından beri Yemen'e düzenlediği saldırılarda en fazla hedef alınan illerden biri olarak öne çıkıyor.

Hudeyde, uluslararası bir havalimanı ve üç önemli limanı barındırmasının yanı sıra uzun bir kıyı şeridi ve çeşitli adalara sahip olması nedeniyle Yemen'in en stratejik illerinden biri kabul ediliyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.